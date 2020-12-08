Видимость выполнения Минских договорённостей: Владимир Бидёвка прокомментировал планы Киева продлить действие закона об особом статусе Донбасса

Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка прокомментировал в своём официальном телеграм-канале внесение на рассмотрение в Верховную раду Украины законопроекта о продлении действия закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.

Спикер парламента напомнил, что в реальности Киев не сделал ничего для продвижения Минского процесса.

«Киев из года в год продлевает закон об особом статусе Донбасса, чтобы показать хоть какую-то видимость выполнения Минских договорённостей перед западными партнёрами.

На деле же Украиной не сделано ни единого шага для урегулирования конфликта, более того, мы видим откровенный саботаж мирных инициатив, как это было, например, на заседании Совета Безопасности ООН при участии наших представителей, которое Украина демонстративно проигнорировала», – сообщил он.

Также Председатель Народного Совета подчеркнул, что Минские договорённости остаются единственным мирным планом по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Не стоит забывать, что до сих пор до конца не выполнен ни один пункт Комплекса мер, и все заявления украинских политиков остаются откровенным враньём, главной целью которых является провокация. Но наша позиция неизменна – мы настаиваем на безоговорочной необходимости выполнения именно Минского плана, одобренного Совбезом ООН, и именно в том порядке, какой был закреплён в данном документе. Иных путей мирного решения конфликта нет», – подытожил Владимир Бидёвка.