Виктор Ищенко о противодействии медицинскому контрафакту

О законотворческой работе Народного Совета по противодействию контрафактной медицинской продукции в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказал депутат Народного Совета Виктор Ищенко.

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства и Комитет Народного Совета по уголовному и административному законодательству провели совместное расширенное заседание, на котором речь шла о разработке норм ответственности за незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий. Парламентарий прокомментировал положения этого законопроекта.

«Задача, которую мы перед собой ставим, – не столько наказать, сколько поставить препоны перед производством недоброкачественных лекарственных препаратов, фальсификатов. Это важно как с точки зрения сохранения здоровья граждан, так и с экономической точки зрения. По сути, законопроект показывает и производителям, и реализаторам, что проще работать легально – официально завозить, официально продавать. Кроме того, при проработке законопроекта «Об обороте лекарственных препаратов» нами были внесены изменения в той части, что мы признаем сертификаты Российской Федерации на препараты российского производства. Должен сказать, что фармацевтическая отрасль Республики к предложенным в проекте закона изменениям готова», – сказал Виктор Ищенко.