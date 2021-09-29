Виктор Ищенко о режиме повышенной готовности, необходимости ношения масок и вакцинации (Видео)

Депутат Народного Совета, член Комитета по здравоохранению, охране материнства и детства Виктор Ищенко ответил на вопросы корреспондента «Первого республиканского телеканала».

– Насколько сейчас своевременно введение режима повышенной готовности?

– Я думаю, что это очень своевременная мера. Каждый из нас, гуляющий по улице, заходящий в магазины, в общественный транспорт, находящийся на рабочем месте, видит, какое количество людей у нас имеет начальные респираторные проявления. Всегда осенне-зимний период сопровождался подъёмом респираторных и ретровирусных заболеваний. Ко всему этому прибавился такой недуг, как COVID-19. Нужно проявлять максимальную осторожность.

–В рамках соблюдения повышенного режима готовности делается особый акцент на соблюдении масочного режима, социальной дистанции. Насколько это важно?

– Это очень важно. Не нужно думать, что «меня это не коснётся». Это коснётся всех. Рано или поздно каждый перенесёт эту болезнь. Но нужно понимать, какую угрозу ты представляешь для окружающих людей. Например, в транспорте соблюсти полутораметровую дистанцию невозможно. Все мы посещаем магазины. И все мы видим, что в магазинах, в лучшем случае, 25% людей носят маски. Это неправильно. Ношение масок в общественных местах – важная мера. И хотя бы с этого стоит начать.

– Насколько опасно несоблюдение этих правил?

– В первую очередь наказываем себя и своих близких. Нужно помнить, что в семье у большинства из нас есть люди старшего возраста, которые защищены в меньшей степени. Нужно помнить, что есть категория людей, которые по медицинским показаниям не могут быть привиты. И самое главное, нужно помнить, что опасности подвергаешься и ты сам. Когда мне задают вопрос, нужно прививаться или нет, я отвечаю: «Я не могу вас провести в «красную зону», но если бы вы туда попали, вы бы не задали этот вопрос».