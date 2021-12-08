Виктор Ищенко призвал жителей ДНР вакцинироваться против Covid-19

#Комментарии

Все прививочные пункты, расположенные на территории Донецкой Народной Республики, возобновили вакцинацию против Covid-19. О важности иммунопрофилактических мероприятий в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал депутат, член Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства Виктор Ищенко.

«25 ноября гуманитарным конвоем из Российской Федерации в ДНР была доставлена очередная партия вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». В настоящее время к работе по иммунизации граждан приступили 65 прививочных пунктов.

Необходимо ещё раз подчеркнуть, что на сегодняшний день вакцинация граждан является единственным эффективным способом недопущения дальнейшего распространения Covid-19, только массовая иммунизация населения позволит сформировать коллективный иммунитет, предотвратить циркуляцию вируса и появление новых, более опасных штаммов. Применение вакцины также способствует сокращению числа случаев тяжёлого течения болезни и смертей от Covid-19 среди заболевших граждан», – отметил депутат.

Также парламентарий разъяснил порядок применения российской вакцины «Спутник Лайт».

«Данная вакцина может использоваться как для первичной иммунизации, так и для ревакцинации, а также для граждан, которые ранее переболели Covid-19.

Вакцинацию может пройти любой желающий старше 18 лет с отсутствием противопоказаний. Для этого необходимо обратиться в регистратуру учреждения здравоохранения, на базе которого организован прививочный пункт, записаться на вакцинацию и в назначенное время явиться для проведения медицинского осмотра и непосредственно прививки.

Отмечу, что кампания по иммунизации населения российской вакциной против Covid-19, развёрнутая в России, ДНР и других странах, уже показала высокую эффективность в борьбе с опасным вирусом. Убеждён, что только массовая вакцинация граждан позволит нам значительно снизить темпы заболеваемости, уйти от существующих ограничений и сохранить здоровье и жизнь людей. Призываю каждого жителя Республики позаботиться о себе и своих близких, записавшись на вакцинацию против Covid-19», – резюмировал Виктор Ищенко.

В завершение парламентарий напомнил о важности соблюдения всех профилактических мер, направленных на противодействие новой коронавирусной инфекции.

Добавим, что с информацией о работе прививочных пунктов можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения ДНР.

Перечень прививочных кабинетов
 для проведения иммунизации населения Донецкой Народной Республики
 против коронавирусной инфекции (COVID-19)

№ п/п

Название учреждения здравоохранения

Структурное подразделение

Адрес структурного подразделения

 

г. Донецк

 

 

1

ГБУ «ЦПМСП № 1

г. Донецка»

Амбулатория № 4

г. Донецк, ул. Независимости, 12 в

2

Амбулатория № 5

г. Донецк, ул. Якорная, 19

3

Амбулатория № 7

г. Донецк, ул. Донэнерго, 23 а

4

ГБУ «ЦПМСП № 2

г. Донецка»

Амбулатория № 2

г. Донецк, ул. Щорса,41

5

Амбулатория № 4

г. Донецк, ул. Красноармейская, 88

6

Амбулатория № 5

г. Донецк, ул. Челюскинцев,53а

7

ГБУ «ЦПМСП № 3

г. Донецка»

Амбулатория № 2

г. Донецк, ул. Овнатаняна, 16

8

Амбулатория № 6

г. Донецк, ул. Павших Коммунаров, 96

9

ГБУ «ЦПМСП № 4

г. Донецка»

Амбулатория № 1

г. Донецк, ул. Костюшко, 20

10

Амбулатория № 3

г. Донецк, ул. Артема, 189

11

Амбулатория № 5

г. Донецк, ул. Лавренева, 24

12

ГБУ «ЦПМСП № 5

г. Донецка»

Амбулатория № 1

г. Донецк, ул. Терешковой, 12

13

Амбулатория № 5

г. Донецк, ул. Кольцова, 25

14

ГБУ «ЦПМСП № 6

г. Донецка»

Амбулатория № 5

г. Донецк, ул. Куценко, 19

15

ГБУ «ЦПМСП № 7

г. Донецка»

Амбулатория № 1

г. Донецк, ул. Антарктидная, 1 а

16

Амбулатория № 2

г. Донецк, ул. Целиноградская, 46

17

Амбулатория № 3

г. Донецк, ул. Куйбышева, 223/225

18

ГБУ «ЦПМСП № 9

г. Донецка»

Амбулатория № 1

г. Донецк, ул. Диккенса, 1

19

Амбулатория № 5

г. Донецк, ул. Клиническая, 11

20

ГБУ «ЦПМСП № 10

г. Донецка»

Амбулатория № 2

г. Донецк, ул. Возрождения, 1

21

Амбулатория № 4

г. Донецк, ул. Знаменская, 2 а

22

ГБУ «ЦПМСП № 11

г. Донецка»

Амбулатория № 5

г. Донецк, ул. Щетинина, 33а

23

Амбулатория № 6

г. Донецк, ул. Степногорская, 19 а

24

ГБУ «ЦПМСП № 13

г. Донецка»

Амбулатория № 1

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 188 в

25

ДОКТМО МЗ ДНР

Поликлиника № 1

г. Донецк, пр. Ильича, 14

26

УНЛК «Университетская клиника» ГОО ВПО                  «ДОННМУ ИМ.
М. ГОРЬКОГО»

Поликлиника

г. Донецк, пр. Дзержинского, 43 а

27

ГБУ «ЦПМСП № 8

г. Донецка»

Амбулатория № 2

г. Донецк, пр. Кремлевский, 12 а

28

ГБУ «ГБ № 11 г. Донецка»

Поликлиника

г. Донецк, ул. Палладина, 54

29

ГБУ «ЦГБ № 14
г. Донецка

Поликлиника № 1

г. Донецк, ул. Петровского, 197

30

ГБУ «ГБ № 25 г. Донецка»

Стационарный корпус

г. Донецк, ул. Кирова, 332

 

г. Макеевка

 

 

31

ГБУ «ЦПМСП № 1

г. Макеевки»

Амбулатория № 1

г. Макеевка, ул. Ленина, 94

32

ГБУ «ЦПМСП № 2

г. Макеевки»

Амбулатория № 1

г. Макеевка, ул. Радионова, 9

33

ГБУ «ЦПМСП № 3

г. Макеевки»

Амбулатория № 1

г. Макеевка, ул. Ленина, 140-3

34

Амбулатория № 2

г. Макеевка, пос. Ясиновка, ул. Ленина 82

35

Амбулатория № 4

г. Макеевка, ул. Ярошенко, 17

36

ГБУ «ЦПМСП № 4

г. Макеевки»

Амбулатории                    № 1,2

г. Макеевка, ул. Энгельса, 1

37

ГБУ «ЦПМСП № 5

г. Макеевки»

Амбулатория № 2

г. Макеевка, ул. Больничная, 1

38

Амбулатория № 1

г. Макеевка, ул. Новобольничная, 1

39

ГБУ «ЦПМСП № 6

г. Макеевки»

Амбулатория № 2

г. Макеевка, пл. Трестовская, 9

40

Амбулатория № 1

г. Макеевка, пос. Нижняя Крынка,                        ул. Смирнова, 1

 

г. Горловка

 

 

41

ГБУ «ЦПМСП № 2

г. Горловка»

Амбулатория № 1

г. Горловка, пр. Ленина, 26

42

Амбулатория № 7

г. Горловка, ул. Болотникова, 29

43

ГБУ «ЦПМСП № 1

г. Горловка»

Амбулатории                    № 1,2

г. Горловка, ул. Рогозина, 3

44

Амбулатория № 9

г. Горловка, пгт. Пантелеймоновка,                              ул. Виноградная, 14

45

ГБУ «Городская больница № 3 г. Горловка»

Поликлиника № 2

г. Горловка, ул. Политехническая, 39

 

г. Енакиево

 

 

46

ГБУ «Городская больница № 1 г. Енакиево»

Амбулатория № 2

г. Енакиево, ул. 60 лет СССР, 37

 

47

ГБУ «Городская больница № 2 г. Енакиево»

Амбулатория № 1

г. Енакиево, пр. Горняков, 2 а

48

Поликлиника

г. Енакиево, ул. Фурманова, 4

 

Новоазовский р-н

 

 

49

ГБУ «Новоазовская ЦРБ»

Поликлиника

г. Новоазовск, ул. Кирова, 178

 

г. Торез

 

 

50

ГБУ «ЦПМСП г. Тореза»

Амбулатории № 1,5

г. Торез, ул. 50 лет СССР, 3

 

г. Шахтерск и Шахтерский р-н

 

 

51

ГБУ «ЦПМСП                                г. Шахтерска»

Амбулатории                       № 1, 4

г. Шахтерск, ул. Кирова, 37

52

ГБУ «Шахтерский ЦПМСП»

Амбулатория № 1

г. Шахтерск, ул. Филатова, 1/5

 

Амвросиевский р-н

 

 

53

ГБУ «ЦПМСП Амвросиевского района»

Городская амбулатория ОПСМ

г. Амвросиевка, ул. Мичурина, 4

 

г. Харцызск

 

 

54

ГБУ «ЦГБ г. Харцызска»

Поликлиника

г. Харцызск, ул. Краснознаменская, 164

55

Поликлиника (Зугрэс)

г. Зугрес, ул. Калинина, 17

 

г. Дебальцево

 

 

56

ГБУ «ЦГБ г. Дебальцево»

Поликлиника

г. Дебальцево, ул. Луганская, 1

57

Отделенческая больница    ст. Дебальцево

Поликлиника

г. Дебальцево, ул. Трудовая, 86

 

г. Снежное

 

 

58

ГБУ «ЦПМСП
г. Снежное»

Амбулатория № 4

г. Снежное, ул. Руднева, 15

 

Старобешевский р-н

 

 

59

ГБУ «ЦПМСП Старобешевского района»

Старобешевская амбулатория

пгт. Старобешево, ул. Победы, 94 г

60

Комсомольская амбулатория ОПСМ

г. Комсомольское, ул. Горького, 36 а

 

г. Докучаевск

 

 

61

ГБУ «ЦГБ
г. Докучаевска»

Амбулатория № 1

г. Докучаевск, ул. Комсомольская, 36

 

г. Ясиноватая

 

 

62

Ясиноватская ЦРБ

Поликлиника № 2

г. Ясиноватая, бул. Ленина, 3

 

г. Кировское

 

 

63

ГБУ «ЦГБ г. Кировское»

Поликлиника ОПСМ

г. Кировское, ул. Шахтерская, 46

 

Тельмановский р-н

 

 

64

ГБУ «ЦРБ Тельмановского района»

Поликлиника

пгт. Тельманово, пер. Садовый, 6

 

г. Ждановка

 

 

65

ГБУ «ЦПМСП
г. Ждановка»

Центр первичной медико-санитарной помощи

г. Ждановка, кв-л 26/34, 7.
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