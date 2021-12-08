Виктор Ищенко призвал жителей ДНР вакцинироваться против Covid-19

Все прививочные пункты, расположенные на территории Донецкой Народной Республики, возобновили вакцинацию против Covid-19. О важности иммунопрофилактических мероприятий в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал депутат, член Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства Виктор Ищенко.

«25 ноября гуманитарным конвоем из Российской Федерации в ДНР была доставлена очередная партия вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». В настоящее время к работе по иммунизации граждан приступили 65 прививочных пунктов.

Необходимо ещё раз подчеркнуть, что на сегодняшний день вакцинация граждан является единственным эффективным способом недопущения дальнейшего распространения Covid-19, только массовая иммунизация населения позволит сформировать коллективный иммунитет, предотвратить циркуляцию вируса и появление новых, более опасных штаммов. Применение вакцины также способствует сокращению числа случаев тяжёлого течения болезни и смертей от Covid-19 среди заболевших граждан», – отметил депутат.

Также парламентарий разъяснил порядок применения российской вакцины «Спутник Лайт».

«Данная вакцина может использоваться как для первичной иммунизации, так и для ревакцинации, а также для граждан, которые ранее переболели Covid-19.

Вакцинацию может пройти любой желающий старше 18 лет с отсутствием противопоказаний. Для этого необходимо обратиться в регистратуру учреждения здравоохранения, на базе которого организован прививочный пункт, записаться на вакцинацию и в назначенное время явиться для проведения медицинского осмотра и непосредственно прививки.

Отмечу, что кампания по иммунизации населения российской вакциной против Covid-19, развёрнутая в России, ДНР и других странах, уже показала высокую эффективность в борьбе с опасным вирусом. Убеждён, что только массовая вакцинация граждан позволит нам значительно снизить темпы заболеваемости, уйти от существующих ограничений и сохранить здоровье и жизнь людей. Призываю каждого жителя Республики позаботиться о себе и своих близких, записавшись на вакцинацию против Covid-19», – резюмировал Виктор Ищенко.

В завершение парламентарий напомнил о важности соблюдения всех профилактических мер, направленных на противодействие новой коронавирусной инфекции.

Добавим, что с информацией о работе прививочных пунктов можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения ДНР.

Перечень прививочных кабинетов

для проведения иммунизации населения Донецкой Народной Республики

против коронавирусной инфекции (COVID-19)