Виктор Ищенко призвал жителей ДНР вакцинироваться против Covid-19
Все прививочные пункты, расположенные на территории Донецкой Народной Республики, возобновили вакцинацию против Covid-19. О важности иммунопрофилактических мероприятий в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал депутат, член Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства Виктор Ищенко.
«25 ноября гуманитарным конвоем из Российской Федерации в ДНР была доставлена очередная партия вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». В настоящее время к работе по иммунизации граждан приступили 65 прививочных пунктов.
Необходимо ещё раз подчеркнуть, что на сегодняшний день вакцинация граждан является единственным эффективным способом недопущения дальнейшего распространения Covid-19, только массовая иммунизация населения позволит сформировать коллективный иммунитет, предотвратить циркуляцию вируса и появление новых, более опасных штаммов. Применение вакцины также способствует сокращению числа случаев тяжёлого течения болезни и смертей от Covid-19 среди заболевших граждан», – отметил депутат.
Также парламентарий разъяснил порядок применения российской вакцины «Спутник Лайт».
«Данная вакцина может использоваться как для первичной иммунизации, так и для ревакцинации, а также для граждан, которые ранее переболели Covid-19.
Вакцинацию может пройти любой желающий старше 18 лет с отсутствием противопоказаний. Для этого необходимо обратиться в регистратуру учреждения здравоохранения, на базе которого организован прививочный пункт, записаться на вакцинацию и в назначенное время явиться для проведения медицинского осмотра и непосредственно прививки.
Отмечу, что кампания по иммунизации населения российской вакциной против Covid-19, развёрнутая в России, ДНР и других странах, уже показала высокую эффективность в борьбе с опасным вирусом. Убеждён, что только массовая вакцинация граждан позволит нам значительно снизить темпы заболеваемости, уйти от существующих ограничений и сохранить здоровье и жизнь людей. Призываю каждого жителя Республики позаботиться о себе и своих близких, записавшись на вакцинацию против Covid-19», – резюмировал Виктор Ищенко.
В завершение парламентарий напомнил о важности соблюдения всех профилактических мер, направленных на противодействие новой коронавирусной инфекции.
Добавим, что с информацией о работе прививочных пунктов можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения ДНР.
Перечень прививочных кабинетов
для проведения иммунизации населения Донецкой Народной Республики
против коронавирусной инфекции (COVID-19)
|
№ п/п
|
Название учреждения здравоохранения
|
Структурное подразделение
|
Адрес структурного подразделения
|
|
г. Донецк
|
|
|
1
|
ГБУ «ЦПМСП № 1
г. Донецка»
|
Амбулатория № 4
|
г. Донецк, ул. Независимости, 12 в
|
2
|
Амбулатория № 5
|
г. Донецк, ул. Якорная, 19
|
3
|
Амбулатория № 7
|
г. Донецк, ул. Донэнерго, 23 а
|
4
|
ГБУ «ЦПМСП № 2
г. Донецка»
|
Амбулатория № 2
|
г. Донецк, ул. Щорса,41
|
5
|
Амбулатория № 4
|
г. Донецк, ул. Красноармейская, 88
|
6
|
Амбулатория № 5
|
г. Донецк, ул. Челюскинцев,53а
|
7
|
ГБУ «ЦПМСП № 3
г. Донецка»
|
Амбулатория № 2
|
г. Донецк, ул. Овнатаняна, 16
|
8
|
Амбулатория № 6
|
г. Донецк, ул. Павших Коммунаров, 96
|
9
|
ГБУ «ЦПМСП № 4
г. Донецка»
|
Амбулатория № 1
|
г. Донецк, ул. Костюшко, 20
|
10
|
Амбулатория № 3
|
г. Донецк, ул. Артема, 189
|
11
|
Амбулатория № 5
|
г. Донецк, ул. Лавренева, 24
|
12
|
ГБУ «ЦПМСП № 5
г. Донецка»
|
Амбулатория № 1
|
г. Донецк, ул. Терешковой, 12
|
13
|
Амбулатория № 5
|
г. Донецк, ул. Кольцова, 25
|
14
|
ГБУ «ЦПМСП № 6
г. Донецка»
|
Амбулатория № 5
|
г. Донецк, ул. Куценко, 19
|
15
|
ГБУ «ЦПМСП № 7
г. Донецка»
|
Амбулатория № 1
|
г. Донецк, ул. Антарктидная, 1 а
|
16
|
Амбулатория № 2
|
г. Донецк, ул. Целиноградская, 46
|
17
|
Амбулатория № 3
|
г. Донецк, ул. Куйбышева, 223/225
|
18
|
ГБУ «ЦПМСП № 9
г. Донецка»
|
Амбулатория № 1
|
г. Донецк, ул. Диккенса, 1
|
19
|
Амбулатория № 5
|
г. Донецк, ул. Клиническая, 11
|
20
|
ГБУ «ЦПМСП № 10
г. Донецка»
|
Амбулатория № 2
|
г. Донецк, ул. Возрождения, 1
|
21
|
Амбулатория № 4
|
г. Донецк, ул. Знаменская, 2 а
|
22
|
ГБУ «ЦПМСП № 11
г. Донецка»
|
Амбулатория № 5
|
г. Донецк, ул. Щетинина, 33а
|
23
|
Амбулатория № 6
|
г. Донецк, ул. Степногорская, 19 а
|
24
|
ГБУ «ЦПМСП № 13
г. Донецка»
|
Амбулатория № 1
|
г. Донецк, ул. Челюскинцев, 188 в
|
25
|
ДОКТМО МЗ ДНР
|
Поликлиника № 1
|
г. Донецк, пр. Ильича, 14
|
26
|
УНЛК «Университетская клиника» ГОО ВПО «ДОННМУ ИМ.
|
Поликлиника
|
г. Донецк, пр. Дзержинского, 43 а
|
27
|
ГБУ «ЦПМСП № 8
г. Донецка»
|
Амбулатория № 2
|
г. Донецк, пр. Кремлевский, 12 а
|
28
|
ГБУ «ГБ № 11 г. Донецка»
|
Поликлиника
|
г. Донецк, ул. Палладина, 54
|
29
|
ГБУ «ЦГБ № 14
|
Поликлиника № 1
|
г. Донецк, ул. Петровского, 197
|
30
|
ГБУ «ГБ № 25 г. Донецка»
|
Стационарный корпус
|
г. Донецк, ул. Кирова, 332
|
|
г. Макеевка
|
|
|
31
|
ГБУ «ЦПМСП № 1
г. Макеевки»
|
Амбулатория № 1
|
г. Макеевка, ул. Ленина, 94
|
32
|
ГБУ «ЦПМСП № 2
г. Макеевки»
|
Амбулатория № 1
|
г. Макеевка, ул. Радионова, 9
|
33
|
ГБУ «ЦПМСП № 3
г. Макеевки»
|
Амбулатория № 1
|
г. Макеевка, ул. Ленина, 140-3
|
34
|
Амбулатория № 2
|
г. Макеевка, пос. Ясиновка, ул. Ленина 82
|
35
|
Амбулатория № 4
|
г. Макеевка, ул. Ярошенко, 17
|
36
|
ГБУ «ЦПМСП № 4
г. Макеевки»
|
Амбулатории № 1,2
|
г. Макеевка, ул. Энгельса, 1
|
37
|
ГБУ «ЦПМСП № 5
г. Макеевки»
|
Амбулатория № 2
|
г. Макеевка, ул. Больничная, 1
|
38
|
Амбулатория № 1
|
г. Макеевка, ул. Новобольничная, 1
|
39
|
ГБУ «ЦПМСП № 6
г. Макеевки»
|
Амбулатория № 2
|
г. Макеевка, пл. Трестовская, 9
|
40
|
Амбулатория № 1
|
г. Макеевка, пос. Нижняя Крынка, ул. Смирнова, 1
|
|
г. Горловка
|
|
|
41
|
ГБУ «ЦПМСП № 2
г. Горловка»
|
Амбулатория № 1
|
г. Горловка, пр. Ленина, 26
|
42
|
Амбулатория № 7
|
г. Горловка, ул. Болотникова, 29
|
43
|
ГБУ «ЦПМСП № 1
г. Горловка»
|
Амбулатории № 1,2
|
г. Горловка, ул. Рогозина, 3
|
44
|
Амбулатория № 9
|
г. Горловка, пгт. Пантелеймоновка, ул. Виноградная, 14
|
45
|
ГБУ «Городская больница № 3 г. Горловка»
|
Поликлиника № 2
|
г. Горловка, ул. Политехническая, 39
|
|
г. Енакиево
|
|
|
46
|
ГБУ «Городская больница № 1 г. Енакиево»
|
Амбулатория № 2
|
г. Енакиево, ул. 60 лет СССР, 37
|
47
|
ГБУ «Городская больница № 2 г. Енакиево»
|
Амбулатория № 1
|
г. Енакиево, пр. Горняков, 2 а
|
48
|
Поликлиника
|
г. Енакиево, ул. Фурманова, 4
|
|
Новоазовский р-н
|
|
|
49
|
ГБУ «Новоазовская ЦРБ»
|
Поликлиника
|
г. Новоазовск, ул. Кирова, 178
|
|
г. Торез
|
|
|
50
|
ГБУ «ЦПМСП г. Тореза»
|
Амбулатории № 1,5
|
г. Торез, ул. 50 лет СССР, 3
|
|
г. Шахтерск и Шахтерский р-н
|
|
|
51
|
ГБУ «ЦПМСП г. Шахтерска»
|
Амбулатории № 1, 4
|
г. Шахтерск, ул. Кирова, 37
|
52
|
ГБУ «Шахтерский ЦПМСП»
|
Амбулатория № 1
|
г. Шахтерск, ул. Филатова, 1/5
|
|
Амвросиевский р-н
|
|
|
53
|
ГБУ «ЦПМСП Амвросиевского района»
|
Городская амбулатория ОПСМ
|
г. Амвросиевка, ул. Мичурина, 4
|
|
г. Харцызск
|
|
|
54
|
ГБУ «ЦГБ г. Харцызска»
|
Поликлиника
|
г. Харцызск, ул. Краснознаменская, 164
|
55
|
Поликлиника (Зугрэс)
|
г. Зугрес, ул. Калинина, 17
|
|
г. Дебальцево
|
|
|
56
|
ГБУ «ЦГБ г. Дебальцево»
|
Поликлиника
|
г. Дебальцево, ул. Луганская, 1
|
57
|
Отделенческая больница ст. Дебальцево
|
Поликлиника
|
г. Дебальцево, ул. Трудовая, 86
|
|
г. Снежное
|
|
|
58
|
ГБУ «ЦПМСП
|
Амбулатория № 4
|
г. Снежное, ул. Руднева, 15
|
|
Старобешевский р-н
|
|
|
59
|
ГБУ «ЦПМСП Старобешевского района»
|
Старобешевская амбулатория
|
пгт. Старобешево, ул. Победы, 94 г
|
60
|
Комсомольская амбулатория ОПСМ
|
г. Комсомольское, ул. Горького, 36 а
|
|
г. Докучаевск
|
|
|
61
|
ГБУ «ЦГБ
|
Амбулатория № 1
|
г. Докучаевск, ул. Комсомольская, 36
|
|
г. Ясиноватая
|
|
|
62
|
Ясиноватская ЦРБ
|
Поликлиника № 2
|
г. Ясиноватая, бул. Ленина, 3
|
|
г. Кировское
|
|
|
63
|
ГБУ «ЦГБ г. Кировское»
|
Поликлиника ОПСМ
|
г. Кировское, ул. Шахтерская, 46
|
|
Тельмановский р-н
|
|
|
64
|
ГБУ «ЦРБ Тельмановского района»
|
Поликлиника
|
пгт. Тельманово, пер. Садовый, 6
|
|
г. Ждановка
|
|
|
65
|
ГБУ «ЦПМСП
|
Центр первичной медико-санитарной помощи
|
г. Ждановка, кв-л 26/34, 7.