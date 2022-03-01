Виктор Ищенко рассказал о законодательных мерах обеспечения охраны здоровья военнослужащих в ДНР

О законодательном регулировании вопросов, связанных с охраной здоровья военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, в комментарии пресс-службе Народного Совета по телефону рассказал депутат, член Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства Виктор Ищенко.

«В соответствии с законами Донецкой Народной Республики «О здравоохранении» и «О статусе военнослужащих», военнослужащие, лица, к ним приравненные, и граждане, призванные на военные сборы, имеют право на охрану здоровья и медицинскую помощь», – пояснил парламентарий.

Отдельно Виктор Ищенко остановился на вопросах медико-психологической реабилитации военнослужащих.

«Также необходимо отметить, что военнослужащие и лица, к ним приравненные, после выполнения ими задач, неблагоприятно отражающихся на состоянии здоровья, при наличии показаний к медико-психологической реабилитации подлежат медико-психологической реабилитации продолжительностью до 30 суток, которая, в свою очередь, проводится бесплатно», – отметил в телефонном разговоре депутат.