Виктор Ищенко: Возможность увеличения количества пунктов вакцинации оформлена законодательно (видео)

Депутат, член Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства Виктор Ищенко в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказал об изменениях, внесённых в статьи 26 и 34 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении». Данные изменения позволят повысить способность системы здравоохранения Донецкой Народной Республики противодействовать распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) путём увеличения количества прививочных пунктов для проведения иммунизации населения Республики.

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