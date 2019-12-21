Виталий Кравец доставил медицинские приборы и канцелярские принадлежности жителям Дебальцево

В пятницу, 20 декабря, депутат Народного Совета ДНР Виталий Кравец в рамках работы Общественного штаба по прифронтовым районам доставил в город Дебальцево партию гуманитарной помощи.

Для нуждающихся были преданы перевязочные наборы и глюкометры, детям из семей льготных категорий подарили канцелярские принадлежности.

«Мы стараемся помогать людям, не оглядываясь на календарь. В преддверии новогодних праздников делать подарки особенно приятно. Это мотивирует нас продолжать деятельность в рамках Общественного штаба по прифронтовым районам», – сказал Виталий Кравец.