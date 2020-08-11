Вице-спикер парламента провела сход граждан в одном из районов Донецка

В понедельник, 10 августа, в Куйбышевском районе города Донецка заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева провела рабочую встречу с представителями исполнительной власти, городской и районной администрации, после чего состоялся сход граждан с жителями прифронтового посёлка Административный, 1-я площадка.

В мероприятии приняли участие представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Донецкой городской администрации, администрации Куйбышевского района города Донецка, Куйбышевского РО ДГУ МВД ДНР, Государственной санитарно-эпидемиологической службы, государственного предприятия «Вода Донбасса» и государственного предприятия «Донбасстеплоэнерго».

Ольга Макеева озвучила в комментарии пресс-службе Народного Совета повестку рабочей встречи.

«Ранее ко мне поступили обращения от жителей Куйбышевского района, которые просили содействия в решении целого ряда проблем. Проанализировав обращения, мы пришли к выводу, что необходимо собрать представителей местной власти, профильных министерств и государственных предприятий, чтобы выработать пути решения этих вопросов и как можно оперативнее помочь людям.

Так, в повестку дня были включены вопросы обеспечения жителей посёлка горячей водой, а также вопросы качества холодной воды, о сроках восстановления повреждённого в результате вооружённой агрессии ВФУ жилья. С последней проблемой ко мне обращались жильцы дома 14 на улице Ленкоранской.

Кроме того, ряд вопросов касался работы ЖЭКа. Людей волнует уборка придомовых территорий, благоустройство, покос травы, вывоз мусора, вырубка кустарников и аварийных деревьев. Поступили вопросы, касающиеся работы участкового и взаимодействия с ним», – отметила вице-спикер парламента.

По окончании рабочего совещания представители органов власти выехали на место, чтобы ознакомиться с фактами, озвученными в обращении, встретиться с жителями микрорайона. Заместитель Председателя Народного Совета отметила конструктивный характер данной встречи.

«Сразу же после моего обращения в местную администрацию по некоторым из вопросов, которые мы сегодня обсуждали, начались работы по благоустройству микрорайона. Так, начался ремонт аварийного крыльца в одном из домов. Хочу поблагодарить представителей ЖЭКа за оперативность в решении данного вопроса.

По инициативе главы города Донецка Алексея Кулемзина был назначен совместный субботник, чтобы очистить придомовые территории от молодой поросли и кустарника.

Жители микрорайона получили разъяснения по срокам восстановительных работ домов, пострадавших от обстрелов ВФУ, был доведён до сведения график ремонта и замены повреждённых окон.

Также жители нескольких домов по улице Ленкоранской отметили, что они оплачивают коммунальные платежи по тарифам для домов повышенной комфортности.

Кроме того, я приняла решение раз в месяц проводить приём в данном микрорайоне. Мы должны заботиться о наших людях, проживающих в районах, пострадавших от вооружённой агрессии ВФУ, уделять максимум внимания решению их проблем», – подчеркнула Ольга Макеева.