Вице-спикер парламента встретилась с членами многодетных семей

Деятельность депутатов

В четверг, 15 апреля, заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева встретилась с членами Совета многодетных семей Куйбышевского района города Донецка «Семья».

Участники встречи затронули злободневные вопросы. На каждый из них вице-спикер постаралась дать максимально подробные разъяснения. Некоторые из вопросов она взяла на контроль. 

«Думаю, что выражу общее впечатление всех участников встречи и скажу, что прошла она довольно продуктивно. Большинство из присутствующих многодетных родителей отметили необходимость оптимизации работы учреждений здравоохранения и более пристального внимания к качеству организации образовательного процесса в отдельных школах микрорайона, озвучили потребность в организации работы аптеки на территории Северного поселка и внесении изменений в маршрут общественного транспорта.

Прямой диалог важен и полезен, ведь от эффективного взаимодействия граждан и представителей органов власти зависит оперативное решение приоритетных вопросов для жителей конкретной территории», – отметила вице-спикер.

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