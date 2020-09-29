Владимир Бидëвка о временном запрете личных приёмов депутатов: Рассмотрение обращений граждан останавливаться не будет (видео)

Председатель

В комментарии Первому республиканскому телеканалу Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка рассказал об исполнении Указа Главы ДНР от 26 сентября 2020 года о временном запрете проведения личных приёмов граждан в государственных органах, предприятиях, учреждениях и организациях.

«Рассмотрение обращений и личных заявлений граждан останавливаться не будет. У нас есть опыт подобной работы, и специально для таких ситуаций создана и функционирует онлайн-приёмная на официальном сайте Народного Совета, куда каждый желающий может обратиться по любому волнующему его вопросу.

Отмечу, что гражданин может обратиться как в онлайн-приёмную Народного Совета непосредственно, так и персонально к депутату, закреплённому за округом, где проживает гражданин. Перечень электронных почт также есть в прямом доступе. Каждое обращение держится на контроле и на каждый вопрос будет прислан развёрнутый ответ», – сказал спикер парламента.

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