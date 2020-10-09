Владимир Бидëвка о законодательной инициативе украинского депутата: Русофобию фактически предлагают узаконить

Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка прокомментировал факт регистрации в Верховной раде законопроекта, который устанавливает уголовную ответственность за публичное отрицание агрессии России против Украины.

Спикер парламента ДНР назвал эту законодательную инициативу вредной, прежде всего для самой Украины, ведущей к ещё большему расколу общества.

«Мы видим очередной пример законодательного беспредела на Украине, поскольку подобные законопроекты ведут к расколу общества, нагнетают внутри страны обстановку ненависти и агрессии.

Русофобская политика Киева уже отражена в ряде законодательных инициатив, в частности, в языковом законе, а также постоянно подогревается националистическими лозунгами. Всё это делается с согласия и одобрения так называемого «президента мира» Владимира Зеленского и членов его команды.

И что же в итоге? С принятием этого законопроекта русофобия на Украине будет фактически узаконена. Любые попытки сказать правду на Украине будут пресекаться в рамках законодательства, а адекватное восприятие реальности и здравомыслие станут уголовно наказуемыми», – сказал Владимир Бидёвка.

Также Председатель Народного Совета напомнил украинским властям о необходимости выполнения Минских соглашений как о безальтернативном пути урегулирования конфликта.

«В очередной раз хочу напомнить Киеву о том, что вместо создания нелепых и вредных для страны законов власти следует сосредоточиться на выполнении Минских соглашений. Безосновательные же обвинения России в агрессии являются лишь отвлечением внимания общественности от реальных внутренних проблем, которые в действительности и разрушают страну», – сказал спикер парламента.