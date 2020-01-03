Владимир Бидёвка: 2020 год станет для Народного Совета годом кодификации законодательства

Основной задачей Народного Совета ДНР в 2020 году будет работа над кодификацией законодательства Республики, регламентирующего ключевые сферы жизни общества. Об этом в интервью Донецкому агентству новостей заявил Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

«Мы сделаем всё, чтобы 2020 год стал для Народного Совета годом кодификации законодательства. В конце 2019 года мы уже приняли Гражданский кодекс, на очереди Семейный, Земельный и Гражданско-процессуальный кодексы. Это достаточно сложная работа, так как для обеспечения функционирования каждого из них необходимо также принять ряд законов», – рассказал Владимир Бидёвка.

По словам спикера парламента, только для обеспечения полноценного функционирования Гражданского кодекса необходимо принять около 200 нормативных правовых актов, в том числе внести изменения в уже существующие законы.

«Также в текущем году будут разрабатываться Кодекс административного судопроизводства, Арбитражно-процессуальный, Трудовой и Водный кодексы. Все они будут ориентированы на законодательство Российской Федерации. Возможно, не все из них удастся принять в 2020 году. Но даже если будут приняты два–три кодекса из названных – это уже будет значительный результат», – резюмировал Председатель Народного Совета.