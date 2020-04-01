Владимир Бидёвка: Без переговоров с Республиками мира на Украине не достичь

В интервью информационному агентству РИА «ФАН» Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка прокомментировал заявление главы офиса президента Украины Андрей Ермака о невозможности переговоров с представителями ДНР и ЛНР.

«Без прямого диалога между Республиками и Украиной мирное урегулирование конфликта невозможно. Заявления от руководителя офиса Зеленского говорят о полной нежизнеспособности украинской власти. Эти люди – Зеленский, Ермак и прочие – могут за один день разным телеканалам сказать диаметрально противоположные вещи. Достаточно лишь небольшого давления со стороны радикалов. Это марионеточное правительство, у которого очень много кукловодов и порой они сами не понимают под чью дудку им плясать. От этой какофонии в головах украинских политиков в стране только хаос, анархия и фактическое безвластие.

Без переговоров с Республиками мира на Украине не достичь. Андрей Ермак лично подписывал документ о создании консультативного совета по Донбассу, а теперь выясняется, что он вкладывал в документ какие-то свои смыслы. К счастью, такой подход в международной политике не функционирует», – сказал спикер парламента.

Владимир Бидёвка добавил, что нежелание властей Украины урегулировать конфликт лишь усугубляет их без того шаткую позицию на мировой арене.

«Очевидно, что Киев не стремится к решению конфликта. Это по количеству обстрелов территории Республик. ВСУ стреляют каждый день, в том числе тяжёлым вооружением. Тем не менее у Украины просто нет выбора. Договариваться с Донбассом придётся и именно на условиях Донбасса. Иначе государство Украина просто перестанет существовать. Нынешние социальный, гуманитарный, экономический и прочие украинские кризисы только приближают эту катастрофу», – резюмировал Председатель Народного Совета.