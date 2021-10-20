Владимир Бидёвка дал старт ежегодному социальному проекту «Дерево желаний» (Видео)

Сегодня, 20 октября, в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре имени М. М. Бровуна стартовал ежегодный социальный проект «Дерево желаний». В мероприятии приняли участие Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка и депутаты, представители министерств, администраций городов и районов, предприниматели и общественники.

О цели акции и своих ожиданиях от неё в комментарии представителям СМИ рассказал Владимир Бидёвка.

«Самое главное, чего ждёшь, – чтобы исполнились хотя бы маленькие желания детей, которые потеряли родителей, которые растут в сложной жизненной обстановке или имеют какое-то нарушение здоровья. Этого ожидаешь от каждой акции, и я уверен, что «Дерево желаний» приведёт именно к этому», – сказал спикер парламента.

Владимир Бидёвка отметил, что с каждым годом к проекту присоединяется всё больше участников.

«Сегодня нужно сказать самые тёплые слова в адрес депутатов, особенно тех, которые три года назад организовали «Дерево желаний», – это Наталья Волкова, Александра Усачёва и Мария Пирогова, а также другие парламентарии, которые поддержали акцию. И сегодня в ней участвуют целые министерства, предприниматели – очень большое количество людей, которые делают всё для того, чтобы помочь детям», – сказал Председатель Народного Совета.

О подготовке к проведению акции и механизме отбора участников рассказала депутат Александра Усачёва.

«Мы обращаемся в администрации городов и районов, получаем информацию из школ и дошкольных учреждений, сотрудничаем с Министерством труда и социальной политики. Действует целая комиссия, которая принимает решения.

Уверена, что сегодня все листики будут сорваны, поскольку нам звонило очень много людей, и сейчас мы видим большой поток людей, желающих принять участие в акции», – отметила парламентарий.

В свою очередь, депутат Мария Пирогова добавила, что в 2021 году был расширен перечень категорий детей, которые могут участвовать в проекте.

«Очень хочется, чтобы наш проект развивался и делалось всё больше и больше добрых дел. В этом году мы добавили новую категорию – это дети врачей, погибших при исполнении долга. Это такие же защитники Донецкой Народной Республики, наших граждан.

Надеюсь, что все желания деток будут исполнены, и они будут и дальше верить в чудо, в то, что мечты сбываются», – подытожила депутат.

Напомним, социальная акция «Дерево желаний» стартовала в 2019 году по инициативе депутатов Народного Совета. Основная цель проекта – привлечение внимания к детям льготных категорий и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

В ходе проекта участники срывают с импровизированного дерева листки с номерами, за каждым из которых кроется желание ребёнка. Получив листок, участники в течение двух недель исполняют мечты юных жителей Республики.