Владимир Бидёвка дал старт второму ежегодному социальному проекту «Дерево желаний»

В понедельник, 28 сентября, в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре имени М. М. Бровуна стартовал ежегодный социальный проект «Дерево желаний». Мероприятие посетили Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева, депутаты, представители министерств, ведомств, общественных организаций, жители Республики.

В беседе с прессой Владимир Бидёвка рассказал о важности поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, не только в период проведения тематических акций, но и круглый год.

«Сегодня мы во второй раз дали старт замечательной акции «Дерево желаний». Даже в непростые времена у ребят детство должно быть счастливым, радостным, их желания должны сбываться.

В этом году я решил исполнить две мечты. Мне достались анкеты детей из городов Макеевки, где ребёнок попросил картину по номерам, и Иловайска, где ребёнку нужен мягкий пластилин. Будем выполнять!» – отметил спикер парламента.

Также Владимир Бидёвка подчеркнул уникальность проводимой акции, аналогов которой ещё не было в медиапространстве.

«В прошлом году я также принимал участие в этой акции, принимали участие и депутаты. В принципе, этот проект и стартовал благодаря усилиям наших парламентариев Натальи Волковой, Марии Пироговой и Александры Усачевой. Более того, просмотрев новости в интернет-пространстве, я не нашёл подобных акций. Это хорошая инициатива, её обязательно нужно поддерживать. У этой акции есть начало, но не должно быть конца», – сказал спикер парламента.

Напомним, в 2019 году стартовала социальная акция «Дерево желаний», которую инициировали депутаты Народного Совета Наталья Волкова, Мария Пирогова и Александра Усачева. Основная цель проекта – привлечение внимания к детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В мероприятии ежегодно принимают участие депутаты, представители органов исполнительной власти, местных администраций, организаций и учреждений, предприятий, представители общественности.

Дети, которые стали участниками проекта, относятся к таким категориям, как дети из многодетных семей, дети погибших военнослужащих, дети из центров социальной и политической реабилитации, сироты, дети с инвалидностью и пострадавшие от боевых действий. В этом году в проекте задействованы 240 ребят.