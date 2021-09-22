Владимир Бидёвка: Договор между ДНР и ЛНР станет основой для реализации принципиально нового подхода к интенсификации развития республик

Сегодня, 22 сентября, в ходе внеочередного пленарного заседания Народным Советом II созыва ратифицирован Договор в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции с Луганской Народной Республикой.

По итогам заседания спикер парламента Владимир Бидёвка в комментарии представителям СМИ отметил, что вступление в силу Договора будет способствовать укреплению межгосударственных связей и экономическому развитию республик в целом.

«15 сентября 2021 года главами Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики был подписан Договор в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции. Это документ, который призван стать основой для реализации принципиально нового подхода к интенсификации развития наших государств и, как следствие, повышения социальных стандартов в них.

Важно отметить, что согласно Конституции нашего государства на Народный Совет возложена обязанность по ратификации международных договоров, в том числе и Договора в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции. Рад сообщить, что сегодня данный Договор был успешно ратифицирован. Принятие соответствующего законопроекта депутаты поддержали единогласно.

Со своей стороны хочу сообщить, что со вступлением в силу Договора для Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики откроются новые перспективы и возможности, которые позитивно отразятся на экономике наших государств, а главное, ускорят процесс повышения уровня жизни граждан. Главы государств в совместном заявлении уже обозначили приоритетные направления работы и конкретные экономические выгоды для обеих республик, и, считаю, что они перспективны», − отметил Владимир Бидёвка.

Также Председатель Народного Совета сообщил, что в настоящее время продолжается совместная работа парламентов республик над синхронизацией налогового, таможенного и гражданского законодательства для обеспечения правовой поддержки создания единой таможенной территории и обеспечения интеграции экономических систем государств.

«Профильные рабочие группы ведут практически ежедневные консультации по этим вопросам, благодаря чему могу отметить прогрессивный характер вышеуказанных процессов. Приоритеты – понятны, цели – достижимы, поэтому, убеждён, объединив наши усилия, Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика смогут осуществить настоящий прорыв не только в отношении экономического развития, повышения социальных стандартов, но и в целом в укреплении межгосударственных связей», − резюмировал спикер парламента.