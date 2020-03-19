Владимир Бидёвка: Этот год мы планируем сделать годом кодификации законодательства Донецкой Народной Республики (видео)

О русском языке как единственном государственном в ДНР, планах работы на текущий год и задачах, стоящих перед парламентом, рассказал Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка в эфире телеканала «Юнион».

«Первый созыв Народного Совета, пусть не полностью, но подготовил правовой фундамент для нашего государства, которые мы сейчас либо дополняем, либо корректируем в связи с изменениями ситуации. Это нормальная работа для многих парламентов мира. Тем не менее, перед нами стоит ещё достаточно много задач. Этот год мы планируем сделать годом кодификации законодательства Донецкой Народной Республики. Уже приняли два кодекса – Гражданский кодекс и Водный кодекс. Сейчас в работе Земельный кодекс, Гражданско-процессуальный кодекс и ряд других кодексов», – сказал спикер парламента.

По словам Владимира Бидёвки, в планах Народного Совета – ряд законопроектов, направленных на развитие экономики, в частности проекты законов «Об инвестиционной деятельности», «О лицензировании отдельных видов деятельности», «О финансовой аренде (лизинге)».

«Также мы не забываем о социальной сфере. В этом направлении также в разработке находится ряд законопроектов», – добавил Председатель Народного Совета.