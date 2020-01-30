Владимир Бидёвка: Готовится ряд законопроектов, направленный на улучшение инвестиционного климата (видео)

Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка прокомментировал работу парламента ДНР, направленную на улучшение бизнес-климата в Республике.

По словам спикера, в данный момент депутатами разрабатывается вопрос законодательного регулирования процедуры предоставления финансовой аренды (лизинга). Также планируется изменение подхода к лицензированию видов деятельности.

«Это, конечно, займёт достаточно много времени, потому что в целом нами планируется изменение подходов и сокращение видов деятельности, которые будут лицензироваться. До этого мы ряд лицензий уже упразднили, в том числе на торговлю или покупку семенного материала для сельхозпроизводителей», – сообщил спикер парламента.

Владимир Бидёвка добавил, что также запланированы изменения и в налоговое законодательство, снижающие нагрузку на предпринимательскую деятельность.