Совсем недавно была опубликована статья Владимира Владимировича Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Несмотря на то, что она основывается на общеизвестных исторических фактах, для многих людей, и прежде всего украинцев, она даёт почти уникальную возможность объективно взглянуть на предпосылки, причины и следствия тех или иных процессов. Сегодня, когда история на Украине стала предметом политических манипуляций и инструментом пропаганды, как бы парадоксально это ни звучало, нужно открыть глаза людям на то, кем они являются и почему.

В одном из тезисов статьи говорится о том, что часть одного народа в ходе своего развития может в определённый момент ощутить и осознать себя отдельной нацией, и к этому необходимо относиться с уважением. Тем не менее, выходить из состава СССР юридически правильно было бы с тем, с чем пришли, в тех границах, в которых государства вступали в состав Союза.

Этот посыл довёл современную украинскую власть до истерики, но вместе с тем его нельзя рассматривать отдельно от всего труда Владимира Владимировича Путина. Через всю статью проходит идея о единстве русских и украинцев, подкреплённая грамотным историческим анализом. Кроме того, в материале чётко сказано о том, что Россия признала новые геополитические реалии и многое сделала для того, чтобы Украина состоялась как независимая страна. Так почему же занервничала украинская политическая элита?

Они, как никто другой, понимают, что более трёх десятилетий политики от «Украина не Россия» до «Украина – анти-Россия» себя не оправдали. Более того, этот самоубийственный путь привёл остатки Украины на край пропасти. И самым трагичным моментом этого пути были последние семь лет.

По сути, в 2014 году Запад реализовал австро-венгерский проект начала ХХ века и через «майдан» в результате государственного переворота привёл к власти националистическое меньшинство, которое установило в стране фактически фашистскую диктатуру и начало воплощать идею «Украина – анти-Россия». Всё это происходило и происходит вразрез с мнением большинства населения. И об этом знает и украинская верхушка, и их западные покровители, иначе не было бы такого обмана населения, как на президентских выборах на Украине в 2019 году. Страна выбирала президента, который обещал мир, защиту русскоязычного населения, нормальные отношения с Россией. Именно поэтому за Зеленского отдали свои голоса 73% избирателей. То есть три четверти населения Украины хотят как минимум свободно разговаривать на родном русском языке и иметь дружеские отношения с Россией. Однако когда раскрылся обман, люди увидели президента, который совершает диаметрально противоположные действия.

После публикации статьи Владимира Владимировича Путина украинская социологическая группа «Рейтинг» провела опрос населения Украины. Вопрос звучал так: «недавно Президент России Путин заявил, что русские и украинцы – один народ, который принадлежит одному историческому и духовному пространству. Согласны ли вы с этим?».

Вдумайтесь, утвердительно на этот вопрос ответили две трети респондентов с востока Украины и больше половины – с юга. И это после десятилетий антироссийской пропаганды и во времена, когда на Украине для того, чтобы заявить о своём единстве с русскими, необходимо иметь смелость.

Иначе говоря, нынешняя власть на Украине и их немногочисленные приспешники сегодня и являются той частью народа, которая в силу ряда исторических обстоятельств и целенаправленных действий Запада ощутила себя отдельной нацией. Сама история возникновения этой националистической общности не заложила в них созидательное начало, вся их суть, все их действия направлены на разрушение. С этой целью они формировались. В 1991 году они настолько боялись провала своей разрушительной политики, что на референдуме о независимости Украины побоялись честно спросить народ о том, готов ли он разорвать связь с исторической родиной. Прежде всего я имею в виду бюллетень для голосования на референдуме в декабре 1991 года. Вопрос был обозначен следующим образом: «Вы подтверждаете Акт провозглашения независимости Украины?» с ответами «да, подтверждаю» и «нет, не подтверждаю».

Слова «одобрение» и «подтверждение» не являются синонимами. Например, когда нотариус подтверждает документ, он его не одобряет и не осуждает. Он свидетельствует подлинность документа. С юридической точки зрения люди всего лишь засвидетельствовали факт наличия Акта о провозглашении независимости Украины, но не высказали его одобрение.

В качестве альтернативного примера не побоюсь привести бюллетень для голосования на референдуме 11 мая 2014 года.

Как видите, в нём чётко и конкретно сформулирован вопрос, я бы сказал, честно. Также следует отметить, что бюллетень для украинского референдума 1991 года был исключительно на украинском языке, и это при том, что более 90% населения на тот момент были русскоговорящими. Бюллетень же для голосования на референдуме 11 мая 2014 года был на двух языках: русском и украинском.

Как и в начале ХХ века, украинские националисты не в силах создать нормальное государство. Всё, на что они способны, это наглым, преступным образом захватить власть в стране, которая является плодом стараний Советского Союза. Сегодня им не стоит забывать о том, что Донецко-Криворожская республика в определённый исторический момент стала частью Украины не благодаря государственническим действиям их националистических предков из УНР, а в силу решения большевиков, то есть благодаря политической силе, которую сегодня на Украине власть признала преступной. По сути, сама украинская власть поставила под сомнение территориальную целостность страны, проводя политику «декоммунизации», поскольку границы «незалежной» 1991 года есть не что иное, как продукт советской власти.

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики