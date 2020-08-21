Владимир Бидёвка: Гражданский кодекс – значительный шаг в интеграционных процессах с Российской Федерацией (видео)

1 июля 2020 года вступил в силу Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики. О его особенностях и отличиях от украинского гражданского права в эфире телеканала «Юнион» рассказал Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

«Гражданский кодекс – это четыре книги. Первая книга закладывает основы гражданского права, даёт комплекс определений. Вторая книга касается отдельных договорных обязательств. Третья книга направлена на регулирование правоотношений в сфере наследственного права. Четвёртая книга регламентирует такие вопросы, как патент, авторское право и так далее. Гражданский кодекс ждали и органы власти, и граждане. Он регулирует очень широкий спектр жизни – опека и попечительство, сделки, аренда имущества и ряд других правоотношений, которые присутствуют в повседневной жизни.

Отличия нашего Гражданского кодекса от украинского обусловлены тем, что мы идём в направлении российского права.

Например, есть отличия в вопросе оформления доверенностей. В украинском законодательстве если в доверенности не определён срок действия, то она действует до тех пор, пока вы её не отменили – нужно было снова идти к нотариусу, оплачивать его услуги и всё остальное. В соответствии с нашим гражданским законодательством если в доверенности не указан срок действия, то она действует один год. При этом вы вправе указать любой срок действия доверенности.

Много и других отличий. Допустим, вводятся организационно-правовые формы юридических лиц – коммерческие и некоммерческие организации, в основе которых цель их создания. В Украине юридические лица разделялись на виды, в зависимости от порядка их создания: на юридические лица частного права и юридические лица публичного права. Ещё один пример – вводятся понятия, касающиеся государственных, муниципальных и унитарных предприятий. По этому направлению уже принят Закон, который в одном русле с Гражданским кодексом регулирует деятельность этих предприятий.

Гражданский кодекс зачастую называют второй конституцией, но для нас принятие Гражданского кодекса – это не только урегулирование всех сфер жизни, но и большой шаг к интеграции с Россией», – сказал Владимир Бидёвка.