Владимир Бидёвка и Алексей Дорофеев передали бытовую технику нуждающейся семье из Донецка (видео)

В четверг, 3 декабря, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка и депутат Алексей Дорофеев передали адресную помощь в виде стиральной машинки семье из Кировского района города Донецка, оказавшейся в сложной жизненной ситуации.

Ранее граждане обратились к Председателю Народного Совета с просьбой оказать содействие в приобретении необходимой бытовой техники. Автор обращения Светлана Засидкевич рассказала о сложной ситуации, в которой оказалась семья и поблагодарила парламентариев, оперативно откликнувшихся на просьбу о помощи.

«Сама я инвалид III группы, мой сын – инвалид детства, передвигается на коляске, мама уже более 20 лет инвалид I группы, передвигаться самостоятельно она не может.

Несколько месяцев назад у нас сломалась стиральная машинка, ремонту не подлежит. Поэтому я обратилась к Председателю Народного Совета Владимиру Бидёвке. Это было в конце ноября. И на мою просьбу практически сразу откликнулись.

Я хочу сказать огромное спасибо депутатам и лично Владимиру Анатольевичу, которые не остались равнодушными и помогли нашей семье», − пояснила Светлана Засидкевич.

В комментарии журналистам спикер парламента подчеркнул важность своевременного реагирования на обращения граждан.

«Хотелось бы, чтобы как можно больше людей помогали друг другу. В свою очередь, Народный Совет всегда держит руку на пульсе проблем жителей Республики и, в силу возможностей, всегда помогает людям», − сказал Владимир Бидёвка.

Содействие в приобретении бытовой техники оказал также депутат Алексей Дорофеев.

«Очень важно слышать людей, которые обращаются к нам за помощью. Отмечу, что каждая подобная просьба будет услышана, мы и в дальнейшем будем делать всё возможное для того, чтобы помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации», − отметил парламентарий.