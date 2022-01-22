Владимир Бидёвка и депутаты почтили память жертв обстрела микрорайона Боссе

Сегодня, 22 января, в Ленинском районе столицы Республики состоялся траурный митинг, посвящённый седьмой годовщине обстрела микрорайона Боссе украинскими вооружёнными формированиями.

В мероприятии приняли участие Глава ДНР Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка и депутаты, представители министерств, общественники и жители города.

У мемориала жертвам трагедии состоялась панихида по погибшим в результате обстрела украинской армией остановки «Донгормаш» 22 января 2015 года. Затем участники митинга почтили память жертв обстрела минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.

Глава Республики Денис Пушилин в комментарии представителям СМИ отметил, что обстрел микрорайона Боссе навсегда останется трагедией для каждого жителя Донбасса.

«В душе каждого жителя Донбасса это очень серьезная рана. Потому что каждый себя представляет на месте простых людей, которые ехали в то морозное утро по своим делам, и очень легко воспроизвести ту картину, когда в последний раз закрываются двери – и двери не откроются никогда.

Это та кровавая дата, которая еще дальше оттолкнула Донбасс и, наверное, уже навсегда от преступной Украины», – отметил глава государства.