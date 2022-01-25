Владимир Бидёвка и депутаты приняли участие в открытии Года молодёжи в ДНР

Сегодня, 25 января, в ходе форсайт-сессии «Молодёжь – образ будущего» в столичном гостиничном комплексе «Шахтар Плаза» состоялось открытие Года молодёжи в Донецкой Народной Республике.

Участие в мероприятии приняли Глава ДНР Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка и депутаты, руководители министерств, администраций городов и районов, представители молодёжных организаций Республики, а также гости из Российской Федерации.

Обращаясь к собравшимся, Глава Республики объявил об открытии Года молодёжи в ДНР и обозначил приоритетные направления развития молодёжной политики в государстве.

«Дорогие друзья!

Сегодня мы официально открываем Год молодёжи в Донецкой Народной Республике.

Думаю, никому не надо объяснять, почему выбрана именно такая тематика года. У нас Республика молодая, активная и амбициозная. И логично, что мы делаем ставку именно на молодёжь. Государству нужна ваша увлечённость, дерзость устремлений и энергичность в достижении целей.

Я знаю, что сегодня вы на своих тематических площадках будете составлять и обсуждать план действий в рамках Года молодёжи. Попрошу вас, прежде всего, действовать не формально, а подходить к любому делу так, чтобы было интересно и полезно и для вас, и, конечно же, для окружающих.

Мы смотрим на вас, как на нашу смену. Вы сейчас учитесь управлять молодёжными структурами, чтобы завтра управлять государством. <…>

Мы, со своей стороны, сделаем все, чтобы способствовать реализации ваших возможностей и талантов», – сказал Денис Пушилин.

С приветственным словом также выступил депутат Народного Совета, руководитель общественной организации «Молодая Республика» Кирилл Макаров, председатель Молодёжного парламента Максим Роганов и другие почётные гости. После официальной части работа форсайт-сессии продолжилась на тематических площадках спортивно-патриотического, общественно-политического, медийного, добровольческого, студенческого направлений, а также международного сотрудничества.