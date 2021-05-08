Владимир Бидёвка и депутаты приняли участие в торжествах на Саур-Могиле, приуроченных к 76-й годовщине Великой Победы

Сегодня, 8 мая, на территории мемориального комплекса «Саур-Могила» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие Глава ДНР Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Казбек Тайсаев, парламентарии, руководители министерств, ветераны Великой Отечественной войны, жители и гости Республики.

Перед началом митинга в храме-часовне в честь святого благоверного князя Александра Невского прошла панихида по погибшим в годы Великой Отечественной войны и защитникам ДНР.

Затем к собравшимся обратился Глава Республики Денис Пушилин.

«Накануне священного для нас праздника мы отдаём дань памяти всем, кто защищал легендарную высоту и сложил голову ради Великой Победы.

Летом 1943 года здесь шли ожесточенные бои. Штурмуя высоту, советские войска шли буквально под стеной огня. Немецкие войска очень прочно укрепились на высоте: возвели систему дзотов, использовали авиацию, танки. Но наши предки оказались сильнее. На стене поверженного Рейхстага солдаты 5-й ударной армии, которые разгромили гитлеровские войска на Саур-Могиле, написали: «Сталинград – Саур-Могила – Варшава – Берлин!»

Бои за эту высоту связали воедино две войны. И уже новая битва за Донбасс, которую вели участники ополчения, показала, что порой история повторяется. Наши бойцы ценой немыслимых усилий удерживали Саур-Могилу. За сутки на курган ложилось до шестьсот тридцати снарядов. Использовались «Грады», миномёты, дальняя артиллерия, САУ «Нона»… Вооружённые формирования Украины хотели сровнять с землей курган, мемориал, людей. Но и здесь наши бойцы оказались сильней.

Во многом удержание высоты легло в основу переломных событий, которые определили в дальнейшем ход истории двух войн. Народное ополчение повторило подвиг Красной армии. Эта земля – место нашей духовной силы и воинской славы.

Почтим память всех защитников Донбасса, которые сложили свои головы и своей кровью вписали подвиг в историю Отечества! Вечная им слава!» – сказал Денис Пушилин.

Присутствующие почтили минутой молчания память бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны и во время освобождения кургана в 2014 году.

В свою очередь, Владимир Бидёвка в комментарии пресс-службе Народного Совета подчеркнул, что курган Саур-Могила − священная высота для жителей донецкого края.

«Это пример того беззаветного подвига, который совершили наши деды, прадеды, защищая Родину. Мы все знаем, что Саур-Могила − самая высокая точка у нас в Донбассе, знаем, какие были кровопролитные бои за эту точку и вообще в принципе за освобождение Донбасса, на Миус-фронте.

Самое главное, что мы сегодня должны сделать, когда, к сожалению, наши ветераны в силу возраста уже уходят из жизни, это отдать им дань заслуженного уважения, отдать дань памяти погибшим защитникам Родины. Мы должны делать всё, чтобы следующие поколения несли эту святую память дальше − своим детям, своим внукам. О таких подвигах нельзя забывать никогда», − отметил спикер парламента.

Также Председатель Народного Совета поздравил всех жителей Республики с приближающимся Днём Победы.

«Хочу поздравить каждого жителя Республики и пожелать, чтобы на нашей земле в конце концов установился долгожданный победный мир, чтобы мы добились всех целей, с которыми выходили в 2014 году. Нашим дорогим ветеранам желаю жить как можно дольше, как можно дольше нести правду о своём подвиге новым поколениям», − сказал Владимир Бидёвка.

Кроме того, участники митинга возложили цветы к блоку памяти с высеченными именами воинов, погибших в районе Саур-Могилы при её штурме в 1943 году, к вечному огню и могилам погибших защитников Донецкой Народной Республики.

в ходе торжественных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Великой Победы, на легендарной высоте была развернута самая большая в мире Георгиевская лента, доставленная в ДНР общественниками из Российской Федерации. Её длинна составляет 300 метров.