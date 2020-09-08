Владимир Бидёвка и депутаты приняли участие в торжествах на Саур-Могиле, приуроченных ко Дню освобождения Донбасса

Сегодня, 8 сентября, на территории мемориального комплекса «Саур-Могила» состоялся республиканский митинг, приуроченный к 77-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

В мероприятии приняли участие Глава ДНР Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, заместитель Председателя Правительства Владимир Антонов, депутаты, представители министерств и ведомств, жители городов и районов Республики.

Перед началом митинга в храме-часовне в честь святого благоверного князя Александра Невского состоялась панихида по военнослужащим, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и погибшим защитникам Республики.

Глава ДНР Денис Пушилин обратился к участникам мероприятия и жителям Донецкой Народной Республики.

«Уважаемые друзья! Мы находимся на вершине легендарной стратегической высоты, которая помнит эхо двух войн. Каждая победа давалась большим трудом, стоило это огромного количества человеческих жизней. Герои шли, совершали подвиги, порой сами не осознавая, что это будет значить для будущих поколений. Цена этих подвигов – наша свобода, да и просто возможность жить. Почтим память героев, погибших за наше с вами светлое будущее», − сказал глава государства.

Присутствующие почтили память героев Великой Отечественной войны и защитников Донецкой Народной Республики минутой молчания.

«Этот курган символизирует нашу свободу. Но наша освободительная война ещё не окончена, мы обязаны дойти до полной и всецелой победы! Это наш долг!» – добавил Глава ДНР.

В рамках празднования 77-й годовщины освобождения Донбасса участники митинга возложили цветы к блоку памяти с высеченными именами воинов, погибших в районе Саур-Могилы при её штурме в 1943 году, к вечному огню и могилам погибших защитников Донецкой Народной Республики.