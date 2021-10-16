Владимир Бидёвка и депутаты приняли участие в церемонии открытия памятного знака Герою ДНР Арсену Павлову

Сегодня, 16 октября, в Киевском районе столицы Республики состоялось торжественное открытие памятного знака Герою ДНР, первому командиру батальона «Спарта» Арсену Павлову.

В митинге памяти по случаю пятой годовщины со дня гибели «Моторолы» приняли участие Глава ДНР Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка и депутаты, вдова легендарного комбата Елена Павлова, общественники и жители города.

Выступая перед собравшимися, Денис Пушилин подчеркнул, что Арсен Павлов навсегда войдёт в учебники истории Донецкого края.

«Пять лет прошло с того момента, как перестало биться сердце героя. Противник не смог победить его в честном бою. Только теракт смог оборвать его жизнь.

Наша задача – увековечить память о нём. Сегодня на площади его имени мы закладываем камень. В последующем будет открыт памятник, достойный героя Донбасса. Он отдал свою жизнь, чтобы русские люди на этой площади могли просто гулять. Чтобы они могли просто жить», – заявил глава государства.

В свою очередь, Елена Павлова поблагодарила властей и жителей Республики за сохранение памяти о погибшем комбате.

«Я хочу сказать огромное спасибо за то, что он жив благодаря вам, благодаря вашей памяти, сказать огромное спасибо руководству Республики за то, что не дают забыть о нём», – сказала Елена Павлова.

Продолжился митинг церемонией открытия мемориального знака, после чего собравшиеся почтили память Арсена Павлова минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

В комментарии пресс-службе Народного Совета спикер парламента Владимир Бидёвка отметил, что в памяти людей «Моторола» всегда останется смелым и справедливым командиром, отдавшим жизнь за свободу жителей Республики.

«Сложно поверить, что Арсена Павлова нет с нами уже целых пять лет. Его образ, его поступки до сих пор настолько ярки в памяти, что кажется, будто только вчера мы радовались его успехам и успехам его подразделения.

Безусловно, он был, есть и останется знаковой личностью для всего Донбасса и всего Русского мира. Личным примером он показал, что вечные ценности – справедливость, правда – важнее, чем собственное благополучие», – отметил Владимир Бидёвка.

Председатель Народного Совета подчеркнул, что Арсен Павлов одним из первых пришёл на помощь русским людям Донбасса.

«Будучи одним из первых добровольцев, которые приехали ради помощи жителям Донбасса, он показал, что русский народ един и всегда подставит плечо помощи тем, кто столкнулся с бедой.

Смелый, честный, искренний и справедливый – таким легендарный «Моторола» навсегда остался в памяти миллионов людей. Светлая память Герою Донецкой Народной Республики», – сказал спикер парламента.