Владимир Бидёвка и парламентарии обсудили законодательные меры поддержки отечественных сельхозпроизводителей (Видео)

Сегодня, 28 сентября, при участии Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки в Амвросиевском районе состоялось выездное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам.

В рамках мероприятия парламентарии посетили предприятие ООО «Овощи Донбасса» и обсудили с сельхозпроизводителем существующие проблемные вопросы и меры по их законодательному урегулированию.

В комментарии представителям СМИ Владимир Бидёвка отметил высокую эффективность работы в формате выездных заседаний.

«Хочу отметить, что это очень полезная практика. Проекты законов пишутся не только в кабинетах: нужно и посмотреть, как живётся на местах, какие есть вопросы непосредственно у производителей той или иной продукции. Мы планируем развивать эту практику выездных заседаний профильных комитетов не только в направлении сельского хозяйства, но и по другим сферам.

Сегодня мы достаточно плодотворно пообщались. Понятно, что некоторые вопросы необходимо решать с точки зрения исполнительной ветви власти, но есть и пробелы в законодательстве. Мы обсудили их, увидели, как они сказываются на конкретном производителе, занятом в сфере овощеводства.

Стоит отметить, что для разрешения сложившейся ситуации в Народном Совете уже зарегистрирован законопроект. Проблемные вопросы также будут решаться в процессе синхронизации нашего законодательства с законодательством Луганской Народной Республики. Приложим максимум усилий для того, чтобы они были решены максимально быстро», − рассказал спикер парламента.

Отдельно Владимир Бидёвка остановился на законодательных мерах, с помощью которых могут быть урегулированы проблемные вопросы в сфере овощеводства.

«Как пример, большая часть наших плодово-овощных баз являются плательщиками налога II группы. Для каждой группы установлен перечень видов деятельности. И на сегодняшний день существует пробел в законодательстве, когда такие производители могут закупать товар у зарубежного поставщика, но не могут – у отечественного. Для его устранения уже разработан законопроект, также будем обсуждать проблему в рамках синхронизации законодательства, поскольку в Российской Федерации и ЛНР этот вопрос уже урегулирован. Мы должны идти по тому же пути и всячески облегчать жизнь нашим фермерам, занятым в сфере овощеводства», − подчеркнул Председатель Народного Совета.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета Юрий Леонов сообщил, что по итогам заседания получен ряд распоряжений Председателя Народного Совета по урегулированию ситуации, которые будут прорабатываться при участии представителей всех заинтересованных органов.

«Ранее я уже был на этом предприятии, мы познакомились с руководством, обсудили все нюансы производства и выявили ряд проблем. Для их решения выработаны шаги по законодательному урегулированию, также привлекаются специалисты из различных ведомств, чтобы они могли наглядно убедиться в существовании сложностей.

Так, сегодня обсуждался вопрос хранения овощей. Овощи – продукт скоропортящийся, поэтому остро стоит вопрос времени, необходимого для поставки овощной продукции от производителя плодоовощным базам, которые имеют специализированные овощехранилища. Это позволит максимально сохранить полученный урожай и обеспечить граждан отечественной сельскохозяйственной продукцией.

Кроме того, депутаты Народного Совета закреплены за разными округами, поэтому очень важно, чтобы они видели проблематику не только своего округа, но и всей Республики в целом.

Мы получили от Председателя Народного Совета ряд поручений, которые необходимо проработать для того, чтобы оказать помощь нашим сельхозпроизводителям. Важно отметить, что существующие проблемные вопросы носят комплексный характер, и решать их можно только общими усилиями», − отметил Юрий Леонов.

Парламентарий добавил, что к работе над совершенствованием законодательства в указанной сфере будут привлекаться и другие комитеты Народного Совета, в том числе Комитет по бюджету, финансам и экономической политике.

«В данном случае наше предложение – дать возможность предпринимателям, являющимся плательщиками II группы, свободно закупать продукцию у отечественных производителей и реализовывать её, тем самым насыщая рынок отечественной сельхозпродукцией», − пояснил Юрий Леонов.