Владимир Бидёвка и парламентарии почтили память Героя ДНР Иосифа Кобзона

Сегодня, 30 августа, в столице Республики состоялось мероприятие, посвящённое памяти народного артиста СССР и ДНР, Героя ДНР Иосифа Кобзона. Участие в нём приняли Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка и депутаты.

В годовщину смерти Иосифа Кобзона парламентарии возложили цветы к памятнику знаменитому земляку, расположенному на площади у Дворца молодёжи «Юность» в городе Донецке.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Владимир Бидёвка отметил, что даже в самые сложные военные времена Иосиф Кобзон поддерживал жителей ДНР и ЛНР.

«Иосиф Давыдович Кобзон, Герой Донецкой Народной Республики, для нас, для всего государства, – легендарная личность. Он внёс значительный вклад в развитие культуры как Донецкой Народной Республики, как Советского Союза, так и России.

Он всегда оставался верным сыном своей земли. В самые тяжёлые времена Иосиф Давыдович пришёл на помощь своей Родине. Он помогал как материально, оказывая гуманитарную поддержку жителям Донецкой Народной Республики, солдатам на передовой, так и морально.

Мы никогда не забудем Иосифа Давыдовича Кобзона, те подвиги, которые он совершил для нашей Родины. Уверен, что память о нём будет передаваться из поколения в поколение», − сказал спикер парламента.

Иосиф Давыдович Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Донецкой области. Герой Донецкой Народной Республики, Герой Труда Российской Федерации, народный артист Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, РСФСР, СССР, Приднестровской Молдавской Республики, почётный гражданин 29 городов (в том числе Донецка), обладатель трёх степеней ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена Мужества, ордена Славы и Чести, медали «За трудовую доблесть», медали «Ветеран труда», трёх степеней знака «Шахтерская слава» и других наград, званий, государственных и международных премий. Скончался артист в Москве 30 августа 2018 года.