Владимир Бидёвка и парламентарии почтили память Героя ДНР Михаила Толстых

Сегодня, 8 февраля, на «Аллее Героев» в столице Республики состоялся траурный митинг, посвящённый пятой годовщине со дня гибели Героя ДНР Михаила Толстых.

В мероприятии приняли участие Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка и депутаты, начальник Управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке и патриотическому воспитанию при Главе ДНР Владимир Кононов, руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, главы городов и районов, общественники и жители Донецка.

Собравшиеся на «Аллее Героев» почтили память первого командира прославленного батальона «Сомали» минутой молчания и возложили цветы к бюсту Михаила Толстых.

В комментарии представителям СМИ Владимир Бидёвка отметил, что «Гиви» навсегда останется примером для подрастающего поколения Республики.

«Михаил Толстых – настоящий патриот Донбасса. Он является олицетворением мужества и той стойкости, которую проявили жители Донбасса в это непростое время – время гражданской войны. Возможно, даже не осознавая на тот период этого, наши защитники сыграли великую роль в истории, потому что стали защитниками не только Донбасса, но и всего Русского мира.

Сегодня мы должны говорить, помнить и знать о том, что Михаил Толстых и его товарищи – это пример для нашей подрастающей молодёжи. И мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы так было и дальше», – сказал спикер парламента.