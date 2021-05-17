Владимир Бидёвка и парламентарии почтили память комбата «Пятнашки» Олега Мамиева (видео)

Сегодня, 17 мая, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка и депутаты возложили цветы к бюсту Героя ДНР Олега Мамиева, установленному на «Аллее Героев» в столичном парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола.

Участие в мероприятии также приняли представители министерств, городской и районных администраций Донецка, общественники и жители города.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Владимир Бидёвка отметил, что «Мамай» навсегда останется в памяти боевых товарищей и жителей Донецкой Народной Республики.

«Сегодня годовщина гибели, я считаю, великого человека – Олега Мамиева.

Он был человеком мира, участником боевых действий 2008 года в Южной Осетии. Ещё до нашей войны он знал, каково это, когда погибают мирные граждане, дети. И приехал добровольцем в ДНР, чтобы предотвратить это, защитить людей и свободный выбор Республики. Олег Мамиев всегда был на передовой, никогда не бросая своих бойцов.

Увы, 17 мая 2018 года он погиб. Я считаю, что мы в безоплатном долгу перед такими людьми. И главное, что мы сегодня должны делать – это помнить о них, чтить и передавать эту память следующим поколениям. Вечная память «Мамаю» и его боевым друзьям, которые сложили головы за свободу Донецкой Народной Республики», − сказал спикер парламента.

В ходе мероприятия собравшиеся на «Аллее Героев» почтили память легендарного командира, возложив цветы к его бюсту.

Напомним, Олег Мамиев в мае 2014 года добровольцем приехал защищать Донецкую Народную Республику. Погиб 17 мая 2018 года в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Похоронен во Владикавказе на Аллее Героев вместе с защитниками осетинского народа.