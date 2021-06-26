Владимир Бидёвка и парламентарии почтили память первого Главы ДНР Александра Захарченко (Видео)

Сегодня, 26 июня, на территории мемориального комплекса «Аллея Героев» в столичном парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола состоялось памятное мероприятие по случаю дня рождения первого Главы ДНР Александра Захарченко.

Участие в нём приняли Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, депутаты, руководители министерств, администраций городов и районов, родные и близкие погибшего Героя ДНР, сослуживцы и жители города.

В ходе мероприятия собравшиеся почтили память первого Главы Республики и возложили цветы к его бюсту.

В комментарии представителям СМИ Владимир Бидёвка отметил, что Александр Захарченко был настоящим лидером, который повёл за собой народ.

«Александр Владимирович Захарченко был для всех нас не только Главой государства, должностным лицом, он стал по-настоящему отцом для нашей Республики, лидером. Именно Александр Владимирович превратил разрозненные отряды ополченцев в победоносную армию, которая вела за собой весь народ, как и он сам. И в этом самая основная его заслуга.

Он стал не просто Главой государства − он стал символом борьбы Донецкой Народной Республики против украинского фашизма. Я уверен, что он таким же сильным, справедливым и великим человеком останется в памяти не только нашего поколения, но и наших детей, внуков. Он навеки вписал свое имя золотыми буквами в историю Донецкой Народной Республики и всего русского мира, ведь был на той передовой, которая защищала интересы, защищала идеалы Русского мира не только здесь, в Донбассе, но и во всем мире.

Вечная память Александру Владимировичу. Донбасс его не забудет никогда!» − сказал спикер парламента.

Своими воспоминаниями о погибшем руководителе государства поделилась и первая учительница Александра Захарченко, депутат Алла Оболенская.

«Александр Владимирович – человек с большой буквы. Очень тяжело терять своих детей. Это мой первый выпуск, и хоть они уже взрослые, для меня всё равно остаются детьми.

Он был настоящим, отважным, целеустремлённым. Став взрослым человеком, он остался таким же. Он находил общий язык с разными возрастными категориями – был свои среди малышей, молодёжи и людей преклонного возраста. Он очень любил людей и любил жизнь», − отметила парламентарий.

В свою очередь, депутат Александр Быкадоров подчеркнул, что память о первом Главе ДНР навсегда останется в сердцах жителей Республики.

«Тяжело об Александре Владимировиче говорить в прошедшем времени.

Это человек, который не побоялся взять на себя ответственность в 2014 году за Республику и жителей, возложить на себя этот груз, не имея никакого опыта управления государством. И мы все видели, что он защищал интересы граждан не только на гражданском поприще, политическом, но и на передовой линии обороны.

Когда меня спрашивают, каким он был, я отвечаю, что настоящим. Без лжи и фальши, простым донецким парнем. И так же он относился к нам, бойцам, наравне с нами он воевал и вёл ребят за собой.

Народ Донбасса любит Александра Владимировича, он и сейчас живёт в наших сердцах», − сказал он.