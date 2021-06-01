Владимир Бидёвка и парламентарии поздравили с Международным днём защиты детей воспитанников макеевской школы-интерната

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Сегодня, 1 июня, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка и парламентарии совместно с депутатами Молодёжного парламента поздравили воспитанников Государственного общеобразовательного учреждения «Макеевская специальная школа-интернат № 36» с Международным днём защиты детей.

В рамках визита гости передали школе-интернату спортивный инвентарь и организовали для детей образовательно-развлекательную программу.

Спикер парламента Владимир Бидёвка в комментарии пресс-службе Народного Совета отметил, что депутаты уже не в первый раз оказывают помощь данному образовательному учреждению, подобные акции проводились и ранее, в том числе совместно с депутатами Молодёжного парламента.

«В рамках акции «Счастливые дети – счастливое будущее» сегодня мы с депутатами Ольгой Грязновой, Оксаной Сигидиной и молодыми парламентариями приехали в школу-интернат для того, чтобы вручить учреждению спортивный инвентарь и провести с ребятами этот день.

Стоит отметить, что в этот визит Молодёжный парламент подготовил для детей очень интересную развлекательную программу – спортивные соревнования и мастер-классы, ведь важны не только подарки, но и постоянное внимание. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в акции, а также преподавательский состав и работников учреждения, которые делают всё для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно.

В День защиты детей я желаю каждому ребёнку счастья и благополучия, чтобы по жизни их сопровождало только всё самое хорошее», − сказал Владимир Бидёвка.

В свою очередь, председатель Молодёжного парламента Максим Роганов рассказал, что в течение дня воспитанники школы-интерната смогут принять участие в серии образовательных мастер-классов и подвижных игр.

«Мы выбрали мастер-классы, которые помогут детям развить моторику, манеру речи и поведения. Также подготовили спортивную программу – волейбол, футбол, баскетбол и другие игры. Мы серьёзно работали над программой и постараемся максимально реализовать её.

Участие в мероприятии принимают дети разного возраста – от пяти до восемнадцати лет, мы учли все возрастные категории», − пояснил он.

К поздравлениям по случаю Международного дня защиты детей присоединились депутаты Народного Совета Ольга Грязнова и Оксана Сигидина.

«Хочется пожелать детям здоровья, счастья, любви и заботы со стороны взрослых. А ещё настоящей дружбы, чтобы ребята как можно меньше ощущали горести и проблемы.

И, конечно же, хочется, чтобы наши дети жили под мирным небом. Наша задача – сделать для этого всё возможное», − отметила Ольга Грязнова.

«День защиты детей – это напоминание нам, взрослым, о той ответственности, которую мы несём перед детьми. Каждый ребёнок должен расти здоровым и счастливым, и мы должны окружать их любовью и заботой. Вопреки войне и другим сложностям дети должны чувствовать нашу защиту», − добавила Оксана Сигидина.

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