Владимир Бидёвка и парламентарии приняли участие в митинге памяти погибших воинов-интернационалистов (видео)

В пятницу, 21 мая, в городе Кировское у памятника погибшим воинам-интернационалистам состоялся митинг памяти погибших участников боевых действий в Афганистане, приуроченный к одиннадцатому фестивалю патриотической песни «Баграм».

В нём приняли участие Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, депутаты Тамер Абду и Владимир Савёлов, глава администрации города Кировское Сергей Ермаков, председатель Кировского городского отделения общественной организации «Союз ветеранов Афганистана ДНР» Рафис Азизов, ветераны войны в Афганистане, общественники и жители города.

Перед началом митинга состоялась панихида по погибшим воинам-интернационалистам.

В своей речи Владимир Бидёвка отметил, что даже за тысячи километров от дома участники военных действий в Афганистане защищали свою Родину.

«Дорогие друзья, воины-интернационалисты!

Сегодня мы здесь собрались не только для того, чтобы посвятить время замечательному фестивалю патриотической песни «Баграм», который проводится уже в одиннадцатый раз, но и затем, чтобы почтить память ребят, которые, увы, не вернулись с той войны, и отдать дань уважения вам – ветеранам Афганистана.

Сегодня все мы должны знать и понимать, что вы не только исполняли свой долг за тысячи километров от дома, но и были первыми, кто встал заслоном на пути международного терроризма, который тогда только развивался.

История расставила всё по местам, и сегодня все признают, что вы – настоящие герои. Спасибо вам за этот подвиг!», − сказал Председатель Народного Совета.

Спикер парламента подчеркнул, что с началом войны в Донбассе ветераны Афганистана также не остались в стороне и встали и на защиту родного края.

«Спасибо за то, что с приходом войны в Донбасс вы не оставили свой дом, а встали на его защиту. Это ещё один подвиг, который подтверждает, что «афганец» − это призвание, которое вы гордо несёте по жизни. Бесконечное уважение вам, вечная память ребятам, которые не вернулись с этой войны», − отметил Владимир Бидёвка.

В ходе мероприятия спикер парламента вручил участникам боевых действий в Афганистане государственные награды.

В завершение митинга присутствующие почтили память погибших в Афганистане советских солдат минутой молчания и возложили цветы к мемориалу воинам-интернационалистам.