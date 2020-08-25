Владимир Бидёвка и парламентарии приняли участие в митинге по случаю открытия бюста Героя ДНР Михаила Толстых

Во вторник, 25 августа, в столичном Парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола на территории мемориального комплекса «Аллея Героев» состоялось торжественное открытие бюста Героя Донецкой Народной Республики Михаила Толстых.

Участие в памятном мероприятии приняли Глава ДНР Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, Председатель Правительства Александр Ананченко, депутаты, руководители министерств и ведомств Республики, жители и гости столицы.

Обращаясь к собравшимся, Денис Пушилин подчеркнул, что имя трагически погибшего командира батальона «Сомали» навсегда вписано в историю Донецкой Народной Республики.

«Мы все помним Михаила как настоящего патриота, героя, мужественного и сильного человека, хорошего командира. Начало войны он встретил в Славянске, потом был в самых горячих точках и значимых сражениях – Иловайск, Дебальцево, Донецкий аэропорт. Он мог просто стоять, когда над головой летели снаряды, принимать неординарные решения, которые неизменно приводили к победам…

Сегодня мы открываем бюст Михаила Толстых, и на Аллею Героев смогут приходить наши потомки и чтить память настоящих героев, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость Донбасса.

Хочу выразить благодарность родителям и близким Михаила за то, что у Донбасса был и есть настоящий герой – Гиви. Хочу поблагодарить сослуживцев его батальона, которые помнят и делают всё возможное, чтобы и другие знали, что такое батальон «Сомали» и кто такой Гиви.

Наша обязанность – не посрамить честь героев. Наша задача – сделать всё возможное, чтобы их жизнь и смерть во имя свободы и независимости не стали напрасными! Мы победим! Ради их памяти, ради будущего наших детей!» – сказал глава государства.

В завершение мероприятия участники возложили цветы к бюсту Михаила Толстых.

В комментарии пресс-службе Народного Совета спикер парламента Владимир Бидёвка отметил, что самоотверженность и героизм, с которыми Михаил Толстых защищал родной край, снискали ему уважение и славу далеко за пределами ДНР.

«Имя Михаила Толстых известно не только жителям нашей Республики, но и за её пределами. Одни им восхищались, другие – боялись, ведь он встал на защиту Донбасса, защиту народа и его правды.

Он ушёл непобеждённым: таким он запомнится всем нам, таким он будет в памяти следующих поколений. Гиви, патриот и верный сын Донбасса, остался в нашей памяти не только как талантливый командир, но и как человек особой закалки, воли, выдержки. И то, что сегодня был открыт бюст Михаила Толстых, говорит о несокрушимости народа Донбасса и наших единомышленников, о вкладе Героя Донецкой Народной Республики в будущее родного края. Мы помним», – рассказал Председатель Народного Совета ДНР.

Напомним, Михаил Толстых родился 19 июля 1980 года в городе Иловайске. В мае 2014 года вступил в ряды ополчения. Принимал участие в боях за Славянск, Иловайск и Донецкий аэропорт. Был удостоен звания Героя Донецкой Народной Республики. Погиб утром 8 февраля 2017 года в результате теракта.