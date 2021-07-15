Владимир Бидёвка и парламентарии приняли участие в работе форума «Россия – Донбасс: единство приоритетов» (Видео)

Сегодня, 15 июля, в донецком Центре славянской культуры состоялся форум «Россия – Донбасс: единство приоритетов», организованный при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Участие в мероприятии приняли Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, Премьер-министр Республики Южная Осетия Геннадий Бекоев, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от фракции «Единая Россия», представители Луганской Народной Республики, руководители министерств и других органов государственной власти ДНР, депутаты, общественники и жители Республики.

Работу форума торжественно открыл Глава ДНР Денис Пушилин, который обратился к собравшимся с приветственным словом.

«Донбасс всегда ощущал себя частью великой России. Выбор, который мы сделали в 2014 году, не был спонтанным и неожиданным. О его исторических предпосылках говорит в своей недавней статье Владимир Владимирович Путин. Он пишет, что в начале 1918 года Донецко-Криворожская республика – предшественница Народных Республик Донбасса – обращалась в Москву с вопросом о вхождении в состав России.

Но Донбасс связан с Российской Федерацией не только исторически. Нас крепко связывают родственные, культурные, экономические связи. Сегодня это передовое в цивилизационном плане государство, одна из лидирующих стран в разработке инновационных направлений науки и экономики», − сказал глава государства.

Денис Пушилин отметил, что в сложное военное время именно Россия поддержала братский народ Донбасса, благодаря чему Республики сегодня живут и развиваются.

«Мы понимаем, что именно благодаря помощи России живёт и развивается Донбасс. И это по большей части ваша заслуга – настоящих патриотов, членов партии «Единая Россия».

В сентябре нам всем предстоит отдать свой голос на выборах депутатов Государственной Думы. Граждане Российской Федерации, проживающие в Республиках Донбасса, смогут проголосовать очно на избирательных пунктах в Ростовской области. Кроме того, тем, кто зарегистрирован на портале государственных услуг, будет предоставлена возможность участия в дистанционном электронном голосовании. Донбасс – это средоточие патриотов России, тут сконцентрированы самые неравнодушные её сыны и дочери.

В Донецкой и Луганской Народных Республиках проживает более полумиллиона граждан Российской Федерации. Многие из них – на линии фронта. Каждый день в российских граждан стреляет украинская армия, разрушает их дома, школы, в которых учатся их дети. Я подчеркиваю: украинская армия целится в российских граждан.

Эти люди не оставили свою землю, стойко вынося все тяготы войны и рискуя жизнью их защищают военнослужащие Народной милиции, которые подавляют противника ответным огнём. Они выполняют свою священную конституционную обязанность и гражданский долг, обороняя Донбасс, а значит, и Россию.

Но граждане Российской Федерации, проживающие в Донбассе, должны обладать и всеми правами, которые гарантированы их гражданством, полностью включиться в социальную и экономическую жизнь Российской Федерации», − заявил Глава Республики.

В ходе торжественного открытия форума для участников мероприятия прозвучало видеообращение Главы ЛНР Леонида Пасечника. Также, собравшихся приветствовал Премьер-министр Южной Осетии Геннадий Бекоев, который зачитал приветственный адрес от Главы Республики Анатолия Бибилова.

В свою очередь, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке Геннадий Онищенко подчеркнул, что значение Донбасса в российской истории трудно переоценить.

«Это была всегда кузница экономики, промышленности, политики. Донецк всегда в советском огромном государстве играл особую роль. Достаточно вспомнить некоторые фамилии, такие как Славский, который многие годы руководил нашим военно-промышленным комплексом, и сегодня сила российской армии во многом определяется той ситуацией, которую создавал он своей командой», − отметил парламентарий.

Депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий в своём выступлении рассказал о поддержке и помощи, которую сегодня Россия оказывает жителям ДНР и ЛНР.

«Донбасс – это не дальнее зарубежье, Донбасс – это огромная большая Россия. И для этих жителей, для наших граждан мы должны решить огромное количество вопросов, поступивших на круглых столах. В народной программе «Единой России», которая пишется каждым гражданином Российской Федерации, будут и ваши предложения. Сегодня мы приняли решение с моими коллегами создать постоянно действующий экспертный совет по направлению деятельности жизни каждого человека, каждой семьи.

Сегодняшний форум «Россия – Донбасс: единство приоритетов» – это единство нашей совместной жизни, единство продолжения интеграционных процессов, проходящих здесь уже не один год. И с каждым годом ситуация улучшается и будет лучше. И та программа, которая, уверен, будет принята, решит многие вопросы, которые нам задают жители Донбасса», – заявил Виктор Водолацкий.

Продолжился форум пленарным заседанием по тематическим блокам, посвящённым достижениям современной России. Также в рамках форума все желающие могли заполнить анкету сторонника Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Подводя итоги пленарного заседания, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка в комментарии пресс-службе Народного Совета подчеркнул, что жители Республик Донбасса благодаря помощи России во всех сферах жизни сегодня получают огромное количество новых возможностей для реализации своих прав и получения поддержки. Всё это свидетельствует о дальнейшей интеграции ДНР и ЛНР в Российскую Федерацию.

«Интеграционные процессы с Российской Федерацией сегодня набирают силу, и видно, что они уже необратимы. Одно из свидетельств этого – возможность без выезда в Россию для жителей ДНР, которые обладают паспортом Российской Федерации, оформить СНИЛС и зарегистрироваться на портале «Государственные услуги». Значимость такого шага трудно переоценить – граждане смогут получить ряд услуг, не преодолевая большое расстояние. Это ещё раз показывает, насколько интеграция ускоряется.

Нужно отдать должное партии «Единая Россия», которая приложила максимум усилий для того, чтобы процесс набирал обороты. Это относится и к тому, о чём мы сегодня говорим – получению СНИЛС, регистрации на «Госуслугах», − сказал спикер парламента.

Отдельно Владимир Бидёвка прокомментировал актуальность тем, поднятых в ходе форума.

«Тяжело выделить какую-то самую актуальную площадку, поскольку они все играют большую роль в жизни общества, как Российской Федерации, так и Донецкой Народной Республики. Это и образование, и гуманитарная составляющая, и международные отношения.

Каждая из тем, которые сегодня обсуждались, имеет свою актуальность», − резюмировал Председатель Народного Совета.

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