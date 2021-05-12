Владимир Бидёвка и парламентарии приняли участие в торжествах по случаю Дня Республики (видео, фоторепортаж)

11 мая в Донецке в рамках празднования Дня Республики состоялось многотысячное шествие делегаций городов и районов Донецкой Народной Республики.

В шествии приняли участие депутаты Народного Совета во главе с Председателем парламента Владимиром Бидёвкой. На мероприятии присутствовали Глава Республики Денис Пушилин, представители делегаций из Российской Федерации, Республики Южная Осетия, Республики Абхазия и Луганской Народной Республики, руководители министерств и ведомств.

Открыли празднование творческие коллективы Республики, после чего стартовало шествие. Первыми по улице Артёма проследовали представители мотоклуба «Ночные волки», за ними – колонна Народного Совета Донецкой Народной Республики. Участники шествия с флагами Донецкой Народной Республики, цветами и транспарантами прошли по главной улице столицы.

Парламентарии рассказали о своём отношении к празднику и поздравили граждан ДНР с Днём Республики.

Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка:

«День Республики для всех нас самый главный и важный праздник. Семь лет назад Донбасс в едином порыве встал на защиту своих прав и свобод. Мы сумели создать наше, народное государство, сумели отстоять свой выбор.

Я горд, что спустя столько лет Донецкая Народная Республика стремительно развивается, оставаясь при этом верна своим идеалам и убеждениям. То, к чему мы начали путь в 2014 году, реализуется. Мы сближаемся с Россией, и эти процессы уже не остановить! Всех с праздником, с Днём Республики! Победа будет за нами»!

Депутат Олег Онопко:

«Дорогие граждане Донецкой Народной Республики! Сердечно поздравляю всех нас с 7-й годовщиной создания нашего государства!

За краткий, но чрезвычайно насыщенный событиями срок в Республике были созданы ключевые политические институты и полноценная система органов государственной власти. Принята Конституция – абсолютно уникальный, народный, живой документ, одной из важнейших поправок к которому стало наделение русского языка статусом единственного государственного.

Несмотря на внешнюю угрозу, в Республике активно идёт государственное строительство, формируется гражданское общество. С принятием Доктрины «Русский Донбасс» – на новый уровень выходят государственная историческая, образовательная и культурная политика, поддержка русских соотечественников. Донецкая Народная Республика продолжает укрепляться как русское национальное государство, стремящееся к максимальной интеграции с Россией!

Успехов и новых побед всем нам на этом пути»!

Депутат Владислав Русанов:

«Поздравляю всех гражлан Донецкой Народной Республики с седьмой годовщиной референдума, который подтвердил наш курс на самоопределение. Семь – цифра магическая. Я уверен, что в этом году нас ждёт много приятных сюрпризов. С праздником, друзья»!

Депутат Мирослав Руденко:

«Референдум о самоопределении 11 мая стал зримым выражением воли народа Донбасса. Он подтвердил нашу высокую гражданскую сознательность и степень самоорганизации. В результате родилась наша государственность – Донецкая Народная Республика, которая уже на протяжении 7 лет является нашей крепкой опорой и защитой. Республика прокладывает путь в будущее для народа Донбасса, неизменно ориентируясь на цели и ценности Русской весны, стремясь к единению с нашей исторической Родиной – Россией. Успешно реализуемый курс на интенсификацию интеграционных процессов с Российской Федерацией и поэтапное внутреннее развитие Республики позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. Ну а сегодня мы вспоминаем Референдум 11 мая 2014 года, день массового гражданского подвига, который стал краеугольным камнем нашей государственности – с праздником, дорогие земляки»!

Депутат Алла Оболенская:

«От всего сердца поздравляю с Днем Донецкой Народной Республики!

Верю, что впереди у нас светлое и достойное будущее. Пусть каждый шаг в единстве и трудолюбии, любви к Родине и верном служении на благо Отечества ведут нас к счастью и процветанию.

Желаю всем крепкого здоровья, согласия и взаимопонимания, стабильности и процветания. Мирного неба над головой!

А день, грядущий,пусть принесет светлое чувство радости от осознания собственной причастности к строительству нашего родного дома, имя которому- Донецкая Народная Республика – часть большой России»!

Депутат Кирилл Макаров:

«Сегодня Праздник настоящих патриотов — жителей Донбасса, которые в 2014 году сделали свой выбор и не изменяют ему по сей день.

Если первые годы образования Донецкой Народной Республики в этот праздничный день, 11 мая, мы поздравляли друг друга с тем, что мы смелые и решительные, то сегодня, в 2021 году, мы поздравляем друг друга с большими победами и достижениями: гармонизация законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации, получением российских паспортов и дипломов и самое главное — представлением доктрины «Русский Донбасс», главная цель которой вхождение Донбасса в состав Российской Федерации.

Это доказывает лишь одно, что мы уверенно и решительно шагаем в счастливое и стабильное будущее Донбасса.

С Праздником вас, единомышленники, с Днём Республики»!

Напомним, в 2014 году в городах и районах бывшей Донецкой области прошел Референдум о самоопределении региона, в котором приняли участие около 80-ти процентов населения. Участники голосования отвечали на вопрос: «Поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики?» Почти 90 процентов высказались за суверенитет Донбасса.