Владимир Бидёвка и парламентарии возложили цветы к бюсту первого Главы ДНР Александра Захарченко

Сегодня, 31 августа, на «Аллее Героев» в столичном парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола состоялось памятное мероприятие, посвящённое третьей годовщине со дня гибели первого Главы Донецкой Народной Республики, Героя ДНР Александра Захарченко.

Участие в мероприятии приняли родители первого главы государства Владимир Николаевич и Тамара Фёдоровна Захарченко, Глава Республики Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, руководители министерств, депутаты, представители администраций городов и районов, общественники, жители и гости Республики.

Обращаясь к собравшимся, Денис Пушилин отметил, что Александр Захарченко в числе первых встал на защиту родного края.

«Когда в 2014 году произошёл государственный переворот, когда донецкие и региональные власти, местная элита сбежали, простые жители были вынуждены взять в руки оружие, чтобы защитить Донбасс от неонацистов и киевского произвола, Александр Владимирович был в числе первых, кто начал борьбу за свободный Донбасс.

Мы помним его как очень открытого, простого, жаждущего справедливости человека. Именно этим по праву он заслужил уважение жителей Донецкой Народной Республики. Именно таким он останется в нашей памяти навсегда.

Он мечтал о том, чтобы Донбасс стал процветающим. Он хотел победить агрессора и всей душой стремился в Россию. Наш долг перед памятью первого Главы Донецкой Народной Республики – продолжить его дело. А воплощение его мечты будет самой лучшей памятью об Александре Владимировиче Захарченко», – сказал Глава ДНР.

Также к присутствующим обратились родители Героя ДНР Владимир и Тамара Захарченко, которые поблагодарили всех за то, что в Республике чтут память об их сыне.

В завершение мероприятия собравшиеся почтили память первого Главы Республики Александра Захарченко минутой молчания и возложили цветы к его бюсту.

В комментарии представителям СМИ Владимир Бидёвка поделился своими воспоминаниями о первом главе государства и подчеркнул, что Александр Захарченко в самое сложное время взял на себя ответственность за судьбу Республики и её жителей.

«Он запомнился тем лидером, который возглавил молодое государство в самый сложный период – период гражданской войны, и как человек, который хотел сделать жизнь в государстве лучше для людей. Как человек, который делал всё для того, чтобы Донецкая Народная Республика побеждала и развивалась.

Он верил в людей, жителей Республики, а мы верили в него. Поэтому он всегда будет с нами, мы будем чтить его память, и наши дети тоже.

Донбасс может уверенно сказать о том, что дело Александра Захарченко живёт. Оно движется вперёд, мы видим это по интеграционным процессам. Да, мы ещё не добились безоговорочной победы над украинским фашизмом, но так обязательно будет», − сказал спикер парламента.