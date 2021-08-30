Владимир Бидёвка и парламентарии возложили цветы к памятнику Герою ДНР Иосифу Кобзону

Сегодня, 30 августа, представители органов государственной власти и жители Республики возложили цветы к памятнику Герою ДНР Иосифу Кобзону, установленному у столичного Дворца молодёжи «Юность».

Участие в мероприятии принял Глава ДНР Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, руководители министерств, депутаты, общественники и жители города.

В рамках акции собравшиеся возложили цветы к памятнику знаменитому земляку, который установлен у Дворца молодёжи «Юность».

В комментарии представителям СМИ Денис Пушилин заявил, что имя Иосифа Кобзона навсегда вписано в историю Донбасса.

«Три года прошло с того момента как с нами не стало легенды Донбасса, нашего земляка, Героя Донецкой Народной Республики Иосифа Давыдовича Кобзона.

Человек, который показал, как нужно жить: ярко и так, чтобы о тебе очень часто вспоминали только добрым словом.

Человек, который в самые опасные годы для Донецкой Народной Республики, во время ее становления в 2014-2015 годах, когда очень громко звучали выстрелы со стороны Украины, приезжал сюда, помогал, не чувствуя страха. Он просто брал и делал. Честно, бескорыстно. Старался по максимуму поступать справедливо.

Очень многим людям он помог. Для многих он стал путеводной звездой. В историю Донбасса он навсегда вписал свое имя. Безусловно, не только в Донбасса, а и всей нашей большой России.

Вечная память Иосифу Давыдовичу Кобзону», − сказал Глава Республики.

В свою очередь, Владимир Бидёвка отметил, что Иосиф Кобзон с первых дней войны в Донбассе и до последних дней своей жизни оказывал помощь и поддержку жителям ДНР.

«Прошло уже три года, как с нами нет нашего земляка, Героя Донецкой Народной Республики Иосифа Давыдовича Кобзона. И я хочу сказать, что он был и остаётся важен для нас не только своим творчеством, своим великим вкладом в искусство, но и тем, что всегда был с Донбассом – сердцем и песнями, которыми поднимал на борьбу военнослужащих и всех граждан Республики, всегда оказывал гуманитарную помощь и всяческую поддержку. Он всегда выкладывался до последнего», − подчеркнул спикер парламента.

Владимир Бидёвка добавил, что известный всему миру уроженец Донбасса внёс неоценимый вклад в развитие культуры СССР и постсоветского пространства.

«Я считаю, что это человек эпохи, человек всего Советского Союза и России, который всегда имел не просто доброе, но и храброе сердце.

Вечная память Герою Донецкой Народной Республики Иосифу Давыдовичу Кобзону», − сказал Председатель Народного Совета ДНР.