Владимир Бидёвка и Владимир Чекун передали спортивный инвентарь одной из ясиноватских школ

В среду, 16 сентября, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка совместно с председателем Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму Владимиром Чекуном с рабочим визитом посетили муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 города Ясиноватая».

В комментарии пресс-службе Народного Совета Владимир Бидёвка рассказал о целях визита в школу.

«Сегодня мы снова в третьей школе города Ясиноватая, до этого мы здесь были седьмого сентября, в преддверии Дня освобождения Донбасса, с тематическим открытым уроком. Естественно, пообщались с преподавателями, с учениками и выявили проблему нехватки спортивного инвентаря.

Вместе с Владимиром Чекуном мы решили пусть не полностью, но в определённой мере школе в этом вопросе помочь, и вот сегодня мы привезли тот спортинвентарь, который особенно необходим. Надеемся, что ребята будут активно заниматься физкультурой, и он им обязательно в этом деле поможет.

Подобные поездки планируются и в будущем, в зависимости от потребностей школ. Где-то нужен спортивный инвентарь, где-то до этого мы помогали оргтехникой. Конечно, постараемся оказывать максимальное содействие учебному процессу», – сказал спикер парламента.

Напомним, на прошлой неделе Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка провёл урок памяти, приуроченный ко Дню освобождения Донбасса, в муниципальном общеобразовательном учреждении «Школа № 3 города Ясиноватая», а также встретился с трудовым коллективом школы. В ходе встречи учителя рассказали о трудностях с пополнением спортивного инвентаря.

Они отметили, что школьники проявляют большой интерес к спортивным играм: футболу, бадминтону, баскетболу. Проблема в том, что в распоряжении школы имеется не весь спортивный инвентарь, а тот, который есть, быстро изнашивается.

Владимир Бидёвка и Владимир Чекун передали школе гимнастические маты, футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи, скакалки, наборы для игры в бадминтон и боксёрскую грушу.