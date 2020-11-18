Владимир Бидёвка: Инициатива об интернировании российских граждан из Донбасса – это пик деградации украинской власти (видео)

Украинский законопроект о принудительном перемещении россиян, в частности из Донбасса, в спецпоселения в очередной раз доказывает, что Киев не намерен разрешать конфликт мирным путём. Об этом в ходе передачи «Панорама» на телеканале «Юнион» рассказал Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

«Думаю, они делают это с умыслом всячески нивелировать мирные инициативы, с которыми на Минской площадке выступают Донецк и Луганск.

Исходя из озвученной инициативы, можно сделать выводы. Во-первых, об окончательной деградации украинской власти, во-вторых, что на данном этапе Киев не намерен разрешать конфликт в Донбассе мирным путём», − отметил спикер парламента.

Напомним, Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, по которому разрешается на период боевых действий принудительно отселять граждан России и военнопленных из Донбасса в специальные лагеря. При этом полномочия по выявлению «лиц, угрожающих безопасности Украины», предлагается возложить на СБУ. В то же время, согласно законопроекту, создавать условия для содержания интернированных гражданских лиц будут областные государственные администрации, которые смогут привлекать Национальную полицию и Нацгвардию.