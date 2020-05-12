Владимир Бидёвка: Изменения в закон о налоговой системе позволят предпринимателям оперативнее управлять своими средствами (видео)

Принятые изменения в Закон ДНР «О налоговой системе» направлены на поддержание категории предпринимателей, которые осуществляют деятельность в сфере растениеводства. Об этом в эфире «Дела государственные» на телеканале «Юнион» рассказал Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

«Предприниматели, занимающиеся растениеводством, будут освобождаться от сбора за специальное использование воды. Также ряд ранее произведенных затрат, таких как закупка семян, средств защиты растений, ремонта сельхозтехники и так далее, теперь будут вноситься в расходы предприятия, что определенно снизит налоговое бремя на данную категорию предпринимателей.

Ряд изменений в Закон ДНР «О налоговой системе» позволит предпринимателям более оперативно управлять своими средствами», – сказал спикер парламента.