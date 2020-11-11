Владимир Бидёвка: Киев не хочет ничего делать для реального урегулирования конфликта, снова просто делая вид, что работа ведётся

Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка в комментарии РИА Новости прокомментировал заявление Леонида Кравчука о подготовке Киевом нового документа для решения конфликта в Донбассе, основанного на положениях Будапештского меморандума.

«Очевидно, что это движение ради движения. Киев не хочет ничего делать для реального урегулирования конфликта, в очередной раз просто делая вид, что некая работа ведётся. Однако по сути все эти высказывания не имеют ни смысла, ни даже потенциальной возможности быть реализованными.

Во-первых, Будапештский меморандум – это декларация намерений, а не международный договор или соглашение, соответственно, никаких обязательств на подписантов он не накладывает. К слову, об этом украинской стороне уже не раз напоминали их западные партнёры.

Во-вторых, в этом меморандуме речь идёт о посягательствах на территориальную целостность Украины извне, но сегодня в Донбассе имеет место исключительно внутренний конфликт. Международное сообщество в лице стран-гарантов Минских соглашений и Совета Безопасности ООН подтвердило это путём одобрения Комплекса мер, в котором речь идёт об урегулировании конфликта между двумя сторонами – Киевом и Донбассом», – сказал спикер парламента.

Владимир Бидёвка добавил, что за новыми механизмами решения конфликта со стороны Украины лежит саботаж всех достигнутых договорённостей.

«Все попытки Украины свернуть с утверждённого маршрута – стремление к замораживанию конфликта, продолжению политических спекуляций, перенесению внутренних проблем на гипотетического внешнего врага.

На самом деле, единственный враг Украины – это её руководство. Люди, которые принимают решения в Киеве, делают всё для того, чтобы Минск-2 не выполнялся. Придумывают ненужные альтернативные документы, затягивают переговорные процессы, заводят в тупик решения самых очевидных проблем.

Вместо этой бессмысленной деятельности Киеву следовало бы сосредоточиться на подготовке и реализации реальных шагов по урегулированию, ещё 6 лет назад подробно и попунктно прописанных в Минских соглашениях. Но нет – у них очередной бессмысленный проект. Такие действия говорят сами о себе. Киев мира не хочет», – резюмировал он.