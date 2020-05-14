Владимир Бидёвка: Конституция ДНР – это народный документ

Вскоре после проведения судьбоносного для Донбасса референдума о государственной самостоятельности, 14 мая 2014 года, был принят Основной закон нашего государства – Конституция Донецкой Народной Республики.

После этих событий началась новая веха в истории становления Республики, ведь народ Донбасса на весь мир заявил о твёрдости и принципиальности своего выбора.

Документ можно в полном смысле назвать народным – многие статьи прописывались исходя из пожеланий и чаяний обычных людей, которые ясно ощущали стремление Донбасса к свободе и независимости. Тех людей, которых за годы «независимости» Украина не слышала.

Наша Конституция – живой документ, который продолжает развиваться и совершенствоваться вместе с Республикой, ориентироваться под меняющиеся реалии жизни. Было внесено уже немало поправок, таких как разделение полномочий Председателя Правительства и Главы Республики, наделение русского языка статусом единственного государственного и многое другое. Это говорит о непрерывном процессе развития, в ходе которого народное видение настоящего и будущего своей страны находит отражение в законодательстве Донецкой Народной Республики – так, как и должно быть в демократическом правовом социальном государстве.

Убеждён, что Основной закон нашего государства сегодня гармонично вписывается в актуальную реальность, ведь его главное предназначение – обеспечивать законность и соблюдение прав граждан во благо процветания всего государства. Полагаю, Конституция Донецкой Народной Республики этим принципам соответствует.