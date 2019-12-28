Владимир Бидёвка: Механизм присвоения статуса участника боевых действий защитникам Республики закреплён на законодательном уровне

В 2014 году многие жители Донбасса встали на защиту своего края. До настоящего времени ряд защитников ДНР не могли получить статус участника боевых действий, так как данный механизм не работал должным образом. С принятием поправок в Закон ДНР «О социальной защите ветеранов войны» эта несправедливость устраняется.

В Законе предусмотрен чёткий порядок определения списка подразделений, а также формирования списка лиц, которые принимали участие в боевых действиях по защите Донецкой Народной Республики. Для этих целей по распоряжению Главы ДНР Дениса Пушилина создаётся межведомственная комиссия, в состав которой входят представители Администрации Главы, а также представители силовых структур Донецкой Народной Республики.

Утверждённые списки будут переданы в уполномоченный орган, в данном случае – Военный комиссариат Донецкой Народной Республики, который будет принимать решения о присвоении статуса участника боевых действий и выдавать соответствующие удостоверения.

Уверен, что данный механизм позволит каждому защитнику нашего государства получить заслуженные социальные гарантии.