Владимир Бидёвка: Международные организации обязаны обратить внимание на состояние наших соотечественников после заключения в Украине

Противодействие проведению обмена пленными в оговоренные сроки со стороны Украины, в том числе обусловлено попыткой сокрытия издевательств над людьми. Об этом заявил Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка в комментарии информационному агентству РИА «ФАН».

«Несмотря на постоянное затягивание процесса обмена пленными со стороны Украины, нашим представителям в Минске удалось довести до логического завершения очередной этап обмена удерживаемыми лицами. Обмен состоялся.

Оценивая чудовищное состояние наших соотечественников, хочу сказать, что Украина в очередной раз показала свою антигуманную сущность. Измождённые, со следами пыток и истязаний, они все нуждались в медицинской помощи. Убеждён, международные организации обязаны обратить на это самое пристальное внимание.

Украина каждым своим действием подтверждает, что права человека в этой стране не имеют ценности. Очевидно, что затягивание обмена пленными с украинской стороны происходит, в том числе для сокрытия издевательств над людьми, однако правду утаить невозможно.

К сожалению, пункт 5 Минских соглашений об обмене всех установленных на всех установленных Киев до сих пор выполнять до конца не собирается. В украинском плену ещё находится много наших земляков, и хотя президент Зеленский пообещал провести очередной обмен по окончанию карантина, мы к таким обещаниям привыкли относиться с недоверием. Украинская власть много обещает, но мало делает. Тем не менее рассчитываем на содействие стран «нормандского формата» и надеемся, что в ближайшее время все незаконно удерживаемые Украиной окажутся на свободе», – отметил Председатель Народного Совета.