Владимир Бидёвка: Минские договорённости – это результат побед, которые наши ребята вырвали зубами под Иловайском и Дебальцево

Пятилетие трагического обстрела ВФУ Боссе, роль Переяславской рады в истории Украины, значимость опыта Крыма для Народных Республик в процессе интеграции законодательства ДНР и ЛНР с законодательством Российской Федерации, ход минского процесса. Об этом рассказал Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка в эфире программы «Политкухня» на телеканале «Юнион».

«Как у любого другого военного преступления, у обстрела микрорайона Боссе со стороны Украины нет срока давности и нет оправдания. Я бы даже приравнял эти действия к акту терроризма. Мы помним, что как раз тогда наши военные взяли Донецкий аэропорт, и обстрел Боссе для ВФУ был способом отыграться на мирных людях за неудачи в военной кампании.

Отношение властей Украины к событиям на Боссе ещё раз подтверждает их циническое отношение к нам, к Донецкой и Луганской Народным Республикам», – сказал Владимир Бидёвка.

В ходе передачи спикер парламента прокомментировал Минские договорённости, отметив что они стали результатом успехов военнослужащих Республики на линии фронта.

«Увы у многих в Украине, особенно у власть имущих, очень короткая память. Иначе они бы помнили, что Минск-2 – это большая победа наших дипломатов при поддержке России. Но прежде всего это продолжение череды побед, которые наши ребята вырвали зубами под Иловайском, Дебальцево и ряде других направлений», – подчеркнул Председатель Народного Совета.

В программе также приняли участие депутаты Народного Совета ДНР Владислав Русанов и Олег Онопко.