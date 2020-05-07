Владимир Бидёвка: Многие люди в период войны полностью отдавали себя Победе, именно поэтому она состоялась

В четверг, 7 мая, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка поздравил ветеранов с предстоящим 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Бидёвка призвал жителей Республики уделить повышенное внимание не только ветеранам-фронтовикам, но и всем, кто помогал достичь Победы в тылу.

«В канун предстоящего великого праздника, 75-й годовщины со Дня Победы, я, наверное, как и многие другие жители нашей Республики младшего поколения, посетил ветеранов-фронтовиков, у каждого из которых своя, уникальная, удивительная история мужества и самоотдачи Родине. Сегодня наш долг – встретиться с ветеранами, взять от них частичку той истории, которую они несут по жизни. Их, к сожалению, осталось уже не так много среди нас, и в это время необходимо ценить их, как никогда.

Хочу призвать не только к встрече с ветеранами-фронтовиками, но и с людьми, которые ковали Победу в тылу, партизанами. Давайте помнить о том, что, когда решалась судьба нашей Родины на полях сражений, её обеспечивали и в тылу: дети, которые стояли на патронных ящиках, потому что не доставали до станка, женщины. Многие люди тогда, в период войны, полностью отдавали себя Победе, именно поэтому она состоялась. Давайте выразим им наше уважение, сохраним память, и выполним перед ними свой долг», – сказал спикер парламента.

Владимир Бидёвка вручил Владимиру Константиновичу Шелудько и Андрею Васильевичу Гуцолу благодарности Председателя Народного Совета за мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, бесценный вклад в дело защиты Родины во время Великой Отечественной войны, патриотическое воспитание молодого поколения и по случаю 75-летия Великой Победы.

«Если говорить о Владимире Константиновиче Шелудько, то примечателен факт, что он принял участие в освобождении Киева, 7 ноября 1943 года прошёл парадом по Крещатику. По тому Крещатику, который сегодня усеян, к сожалению, фашистскими маршами. Но я уверен, что справедливость восторжествует, историческая правда восторжествует. Конечно же, все мы помним и знаем, что Киев – это город-герой Великой Отечественной войны в борьбе с фашизмом.

Андрей Васильевич Гуцол прошёл Ржев, Сталинград, форсировал Днепр, освобождал Вену и в целом Австрию. Фактически, если не все, то многие судьбоносные сражения Великой Отечественной войны он прошёл, прошёл с честью, получил награды. Он выжил, работал на благо Родины – удивительная судьба, по-другому здесь не скажешь», – рассказал Владимир Бидёвка.

Шелудько Владимир Константинович почётный ветеран-фронтовик Великой Отечественной войны, сержант-артиллерист, разведчик 240-й стрелковой Киевско-Днепровской Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии.

Гуцол Андрей Васильевич ушёл на фронт в октябре 1941 года, принимал участие в битвах за Сталинград, на Курской дуге, форсировал Днепр, участвовал в Корсунь-Шевченковской операции. В числе многих боевых наград фронтовика – медали «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и другие.