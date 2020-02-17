Владимир Бидёвка: МРОТ будет использоваться при расчёте социальных выплат (видео)

Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка рассказал в передаче «От первого лица» на телеканале «Юнион» об основных нормах Закона ДНР «О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об оплате труда”», принятого парламентом 14 февраля текущего года.

«Народным Советом был принят закон о минимальном размере оплаты труда, который установлен на уровне 6 065 российских рублей. С одной стороны, для людей, трудящихся на предприятиях или в целом в экономике Республики, это гарантия на законодательном уровне того, что их зарплата не будет ниже этой цифры. Кроме того, это позволит использовать минимальный размер заработной платы при расчёте социальных выплат.

В целом принятие данного закона – важный для Республики шаг, потому что это говорит о плановом развитии экономики. Такие цифры просчитываются и профильными министерствами, и правительством», – сказал спикер парламента.