Владимир Бидёвка: Мы делаем всё возможное для обеспечения безопасности граждан в этот непростой период

Чрезвычайные пленарные заседания, проводимые Народным Советом, – оперативная реакция на непростую эпидемиологическую ситуацию в мире с COVID-19. Об этом в телепередаче «Парламентский вестник» на Первом республиканском канале рассказал Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

«Чрезвычайные пленарные заседания по регламенту предусмотрены для того, чтобы оперативно реагировать в той или иной непростой ситуации. Думаю, все осведомлены о ситуации с новой коронавирусной инфекцией и понимают, что каждые сутки в борьбе и противостоянии имеют значение.

Поэтому мы прибегли к процедуре проведения чрезвычайных пленарных заседаний, и ряд рассматриваемых на них вопросов идёт немного на опережение. Мы делаем всё возможное, чтобы обезопасить наших граждан в этот непростой период», – сказал Владимир Бидёвка.

Кроме того, в ходе передачи спикер парламента поздравил всех жителей с Днём провозглашения ДНР, который отмечался на текущей неделе.

«Поздравляю всех жителей с Днём провозглашения Республики! Это очень важное событие в нашей истории.

Желаю в этот день, чтобы, несмотря ни на какие трудности, качество жизни граждан улучшалось, и мы, представители власти, сделаем всё, чтобы так и было», – отметил Владимир Бидёвка.