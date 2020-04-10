Владимир Бидёвка: Мы должны не только привлечь инвестиции в ДНР, но и обеспечить благоприятный климат для их эффективного использования (видео)

О законотворческой работе Народного Совета по принятию мер, отвечающих на экономические и эпидемиологические вызовы сегодняшнего дня, рассказал Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка в эфире программы «Место встречи» на телеканале «Оплот ТВ».

Спикер парламента остановился на повестке чрезвычайного заседания, посвящённого закреплению законодательных норм, подчеркнув, что они направлены на обеспечение эпидемического благополучия жителей ДНР и предотвращение распространения инфекции.

«Все законы, которые были приняты 28 марта на чрезвычайном заседании, уже опубликованы, вступили в силу и находятся в открытом доступе. Так что ознакомиться с ними может каждый. Прежде всего эти нормативные правовые акты направлены на обеспечение дополнительных мер по безопасности жизни и сохранению здоровья наших граждан. Я призываю жителей Республики ответственно отнестись к этим законодательным новшествам и к эпидемиологической ситуации в мире и ДНР.

У государства есть обязанности по защите жизни и здоровья граждан и именно для этого был принят пакет законов, направленных на обеспечение санитарно-эпидемических норм, а также на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции. Да, это достаточно жёсткие меры, но они вводятся для повышения уровня безопасности жизни наших граждан», – сказал Владимир Бидёвка.

Также он поделился подробностями пленарного заседания, в рамках которого прошли парламентские слушания, посвящённые инвестиционной деятельности в ДНР.

«На сегодняшний день перед Республикой стоит задача по привлечению инвестиций для того, чтобы как минимум восстановить, а в перспективе – развивать экономику Республики после того ущерба, который нанесла война, непризнанность, блокада и многое другое. Естественно, что без привлечения инвестиций с этими последствиями войн справиться тяжело. На сегодняшний день в Народном Совете зарегистрировано три законопроекта, направленных на регулирование инвестиционной деятельности. Поэтому мы прибегли к обсуждению их в формате парламентских слушаний.

Речь шла главным образом о том, что мы должны не только привлечь инвестиции, но и обеспечить благоприятный климат для их эффективного использования и, конечно же, обеспечить сохранность этих инвестиций для того, чтобы экономика Республики развивалась дальше», – отметил Председатель Народного Совета.